«Я смотрю на ноги, а их нет» 15.05.2022, 12:11

История семьи, попавшей под обстрел вокзала в Краматорске.

8 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске Донецкой области. Среди пострадавших оказалась Наталья вместе с 11-летней дочерью Яной, сын женщины по имени Ярослав в тот день тоже был на вокзале, но остался невредим. Их историю 12 мая рассказало издание "Вголос".

В тот день, как рассказывает Наталья, она с детьми около 7.00 приехала на железнодорожный вокзал в Краматорске, чтобы сесть на эвакуационный поезд. Волонтеры определили, куда они будут ехать, и семье предложили подождать в зале ожидания.

"Мы с Яной решили выйти на улицу. Ярко остался в зале с вещами. Мы пробыли на улице минут пять. Там волонтеры предлагали чай. Дочь захотела попить. Так что я ей позволила встать в очередь к волонтерам. Там небольшая очередь была, всего два человека", – вспоминает женщина.

В этот момент и произошел взрыв. Женщина вспоминает, что у нее потемнело в глазах и заложило уши. Когда она открыла глаза, то увидела, что лежит на земле, рядом также куча лежащих людей.

"Я голову поворачиваю: рядом лежит знакомая, а на ней – Янка. Я посмотрела на ноги: а кроссовок нет. Я попыталась подняться, а у меня нога висит. Начали бегать военные и полицейские. Янку забрали, потом забрали и меня. Ярко остался на вокзале", – вспоминает Наталья.

Женщина попыталась перетянуть ногу, чтобы остановить кровь, веревкой, которую нашла рядом. Затем попросила у какого-то парня шнуровку от капюшона, чтобы оказать помощь дочери. В этот момент пришли военные и полиция.

Девочку сразу эвакуировали в больницу Днепра. Наталью привезли туда через два дня. О Ярославе первое время заботились полицейские.

11-летняя Яна вспоминает, что в тот день она пошла за чаем и вдруг увидела, как все, кто были на перроне, присели.

"В глазах потемнело, уши заложило. А когда очнулась, то почувствовала, что ноги сильно жжет. Я не знала, что с ними. Мне было страшно, я рыдала. Я смотрю на ноги, а их нет", – рассказывает девочка.

Она принялась искать маму и увидела, что у нее тоже нет одной ноги.

Наталья провела 20 дней в реанимации. Два дня ее спасали в больнице Павлограда, а затем перевезли в больницу Днепра. Там ее оперировали: извлекли осколок, который пробил толстый кишечник, и отрезали ногу. Когда Наталье стало лучше, всю семью эвакуировали во Львов.

Наталья признается, что хочет вернуться домой в Краматорск. Правда, по словам женщины, уже после того, как россияне обстреляли вокзал в Краматорске, они убили и ее маму. Это произошло 22 марта – ракета прилетела во двор дома, где жила пожилая женщина. Там ее и похоронили соседи.

Сейчас семья планирует поехать на реабилитацию за границу. Первое медицинское объединение Львова уточняет, что они уедут в США на протезирование.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».