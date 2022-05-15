Ученые доказали существование на Марсе бурных рек 15.05.2022, 12:33

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Проанализированы данные, собранные марсоходом «Чжужун».

Прошлые находки говорили о том, что поверхности Марса была покрыта водой приблизительно 3 млрд лет назад. Команда исследователей из Китайской академии наук вместе с коллегами из Дании проанализировала данные, собранные марсоходом «Чжужун», и пришла к выводу, что вода с планеты могла исчезнуть существенно позже.

Марсоход «Чжужун» изучает поверхность Марса уже больше года. За это время он сделал снимки камней мультиспектральной камерой и стрелял в них лазером, чтобы проанализировать состав испарений. Сравнив сигнатуры марсианских камней с земными, ученые обнаружили, что некоторые из них — это гидратированные минералы, то есть камни, в которых есть вода, пишет phys.org. Также были найдены следы слоев дурикруста, твердой корки, для формирования которой нужны большие объемы воды либо из-под поверхности, либо от таяния льда.

Исследование подкрепляет гипотезу о том, что в далеком прошлом жидкая вода не только существовала на поверхности Марса, но ее течения были достаточно сильными, чтобы оставлять следы на горной породе.

Эти находки позволяют ученым предположить, что вода могла сохраняться на Марсе дольше, чем считалось — возможно, намного дольше. Также можно сделать вывод, что существование гидрогенизированных минералов на поверхности указывает на возможность подземного льда. Если это так, то космонавты, которые прилетят на Марс в будущем, смогут использовать его для разных нужд. Например, для получения ракетного топлива, чтобы вернуться обратно.

В конце прошлого года орбитальный аппарат TGO обнаружил в долинах Маринер регион размером с Нидерланды, почва которого на 40% состоит из замерзшей воды. Более того, этот лед находится у самой поверхности, в отличие от льда на полюсах планеты, залегающего на глубине нескольких километров.

Новые данные о том, как Марс из водного мира стал мертвой планетой опубликовали в начале года японские планетологи. Проанализировав данные аппарата InSight, они установили, что важную роль в коллапсе магнитного поля Марса мог сыграть водород в ядре.

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