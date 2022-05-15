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Россиянин на погранпереходе с Украиной заявил об отказе от российского гражданства и порвал свой паспорт

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  • 15.05.2022, 12:43
  • 9,434
Россиянин на погранпереходе с Украиной заявил об отказе от российского гражданства и порвал свой паспорт

Видеофакт.

Гражданин РФ Александр Петров, прибыв в пункт пропуска "Могилев-Подольский-Отачь" на молдавско-украинской границе на въезд в Украину, сообщил представителям Госпогранслужбы о своих намерениях отказаться от гражданства России и демонстративно уничтожил свой российский паспорт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, житель российского Иркутска заявил, что причиной таких его действий стала война России против Украины, которую он категорически осуждает.

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