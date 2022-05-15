Почему дорожает белорусское продовольствие? 18 15.05.2022, 12:54

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Больше всего выросли цены на капусту, сахар и яблоки.

Годовой рост цен по продовольственным товарам, согласно Белстату, достиг 19%, по непродовольственным товарам – 18,6%, по услугам – 10,7%. По продовольствию в апреле текущего года наблюдался максимум инфляции за период с ноября 2014-го (20,9%).

В апреле быстрее всего росли цены на продовольственные товары – плюс 3,9% за месяц. Больше всего выросли цены на капусту – в 2 раза, сахар подорожал сразу на 42%, яблоки – на 34%.

Как же так? Почему цены не остановить? Газета «Белорусы и рынок» попросила поделиться своим мнением эксперта, кандидата экономических наук Петра Мигурского.

— Чиновники ищут любой повод для объяснения роста цен. Но не следует ли посмотреть на знаменитое антирыночное импортозамещение? Может, проблемы кроются здесь?

Почему-то за все эти годы мы так и не смогли производить лекарства для животных надлежащего качества, не можем производить весь комплекс минеральных удобрений, так и не смогли производить собственные семена. В советские времена семена сахарной свеклы производились, а сейчас их нет. Почему мы не можем у себя вывести породы крупного рогатого скота или свиней, которые соответствовали бы мировым стандартам по продуктивности: по надоям, по среднесуточным привесам, по эффективности использования кормов?

К тому же у нас очень высокая себестоимость производства: по итогам 2021 года в Беларуси только четыре хозяйства имели рентабельное производство говядины, все остальные – в убытках. Для многих хозяйств производство говядины, грубо говоря, стала побочной отраслью от производства молока: растелилась корова бычком – не выбрасывать же его, кормим остатками кормов, лечим кое-как и в конце концов сдаем на мясокомбинат. А в конечном итоге получается, что просто-напросто переводим ресурсы.

Почему цены растут? Да просто система хозяйствования в стране неэффективная, поэтому цены и будут расти. Пока мы все-таки не повернемся лицом к частному сектору, пока не заработают механизмы рыночной экономики, я бы не рассчитывал на стабилизацию цен.

Отпусти сельское хозяйство – люди сами себя накормят

— В Беларуси на одного жителя приходится 58 соток продуктивных земель. На моем приусадебном участке 57 соток. Со своего приусадебного участка я полностью себя обеспечиваю продукцией, плюс еще 10 соток отдаю своему соседу, который заготавливает сено для козы. Я, конечно, могу засадить эти 10 соток картошкой, но потом начинается маета: а кому ее продать, куда ее надо завезти. Имея такую обеспеченность населения продуктивной землей, грешно даже думать, что наш крестьянин не сможет прокормить белорусский народ. Еще и соседям останется!

В начале 90-ых население само себя кормило, да еще и государству отдавало в таком количестве, что по районам на 40-60% закрывало реализацию продукции государству. Сдал теленка – шло в зачет колхозу. В моей деревне молоковоз приходил три раза в день – забирал молоко у населения. Но тогда мои жители деревни держали 132 коровы, а сейчас — 2.

Люди сами себя накормят. Отпусти этот рынок, отпусти вообще сельское хозяйство – земля точно не будет пустовать. Да, отбили у людей охоту работать на земле, да, замордовали крестьян и фермеров, но все равно придется возвращаться к истокам.

Есть такое понятие – продовольственная безопасность. Считается, что, если более 80% продуктов питания обеспечивается за счет внутреннего производства, то это очень высокий уровень продовольственной безопасности. А вот пограничное состояние – 60%, а менее 60% – очень низкий уровень, может, даже на грани катастрофы. Сегодня в Республике Беларусь обеспечен весьма высокий уровень продовольственной безопасности, но посмотрите, как мы обеспечиваем прилавок. Где белорусский картофель? Я понимаю, что огурцы и помидоры – средиземноморские культуры, поэтому оправдано, что у нас появляются испанские помидоры. Но засилье польских яблок на прилавках – это уже перебор. Не оправдано другое – все это дешевле, чем белорусская продукция.

Гордится тем, что «мы накормили народ» особо не приходится. Минус чиновника в том, что он не знает механизма удержания цен. Посмотрите: уже 2,22 рубля стоит литр бензина А-92, почему вы здесь не влияете на ценообразование, ведь нефтепродукты девать некуда, Европа отказалась.

Вся проблема Беларуси – в государственном ценообразовании. И пока государство не поймет, что этим заниматься не следует цены будут расти и расти.

Цена на сахар — политический вопрос

— Производство сахара у нас очень дорогое – ведь сахарные заводы тоже государственные. Сахарной свеклы в прошлом году заготовлено достаточно, в этом году запланирован еще больший сбор. Правительство уже отрапортовало, что сахарная свекла будет высеяна на 98 тысячах гектаров, с этой площади оно планирует получить 5 миллионов тонн свеклы. Даже при худшем варианте сахаристости – 20%, хотя она может достигать и 25%, в итоге получаем миллион тонн сахара. Сахара хватает у нас и для внутреннего потребления, и на экспорт.

Но вот на внешнем рынке наш сахар может быть и неконкурентоспособным, у россиян он дешевле.

Мы видим, что производство сахара нерентабельно. Посеяли свеклу в апреле, убрали последнюю в ноябре, но ведь его надо и переработать. Цикл от посева до переработки занимает от 8 до 12 месяцев, а завод должен работать. А почему в России сахар дешевле? Да там частная собственность: они борются за рынки, за потребителя.

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