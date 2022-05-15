США говорят с Шойгу: почему Путину пора нервничать 8 15.05.2022, 16:21

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Министры обороны двух стран говорили не только об Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала российского вторжения поговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу. В официальных пресс-релизах есть только довольно скудные детали их разговора. Сообщается что, Остин призвал к немедленному прекращению огня в Украине и отметил важность поддержки связи. В свою очередь министерство обороны РФ сообщило, что Шойгу и Остин обсудили "актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Украине", подчеркнув, что разговор состоялся по инициативе США. О том, что означает факт общения министров для Украины, "Апострофу" рассказал политический эксперт Игорь Петренко.

Скорее всего, контакты между США и Россией не прекращались, но велись не на уровне официальных лиц. Нужно понимать, что стороны всегда искали какие-то варианты и точки соприкосновения для того чтобы прекратить войну и найти способ, который будет приемлемым для всех. Учитывая обстоятельства и поведение российских войск в Украине, это все, конечно же, усложнялось. На сегодняшний день уже есть определенная стабилизация на фронте, и есть понимание того, что Украина сейчас заняла определенную позицию, в то время как США включились на таком уровне, что проиграть они уже не могут.

Поэтому они проводят консультации для, чтобы Россия не закапывала себя еще дальше. В частности, речь идет о растиражированном вопросе применения ядерного оружия – если не стратегического, то тактического. И хотя США заинтересованы в том, чтобы Россия развалилась, но также их волнует вопрос контроля за ядерным вооружением, часть которого находится в нестабильных регионах. У Вашингтона явно есть понимание того, что нынешняя власть России и Путин – не самый лучший для них вариант. Поэтому здесь у США присутствует такая дилемма выбора. То есть с одной стороны американцы делают все чтобы Путин ушел, но с другой стороны – вопрос преемника остается открытым. Это не значит, что следует рассматривать Шойгу как преемника.

Скорее всего, именно этот разговор является чередой сигналов после резких действий США в сторону России, в частности после закона о ленд-лизе. Целью таких сигналов является выход на определенные красные линии дальнейших действий в вопросе войны в Украине и не только.

По неподтвержденной информации, в разговоре Остина и Шойгу фигурировала Сирия, откуда Россия перебрасывает войска и часть территорий может уйти к талибам, что так или иначе приведет к дестабилизации в ближневосточном регионе. Безусловно, когда Россия заходила в Сирию, не все были рады такому шагу Москвы, но сейчас там уже сложился определенный баланс, и поэтому если сейчас в Сирию зайдут новые игроки, то это создаст определенные проблемы. Поэтому широта общения США и России не исчерпывается только вопросом войны в Украине.

Что же касается самой ситуации, в которой оказался российский министр обороны, то давайте скажем прямо - Шойгу обделался. Он является министром обороны РФ, одним из "ястребов", которого считают одним из инициаторов этой войны. Но в конечном итоге, вместо 3-4 дней идет уже 79-й день войны, и нет никаких достижений.

Россия исключительно занимается тем, что меняет свои цели, а не чего-то достигает. Конечно же, это вызывает огромное раздражение у Путина. Но просто поменять Шойгу Путин не может, по нескольким причинам. Шойгу - более давний человек в политике, чем Путин, а таких в принципе осталось в России очень мало. Поэтому у Шойгу есть свои определенные связи и позиции. Вдобавок отставка Шойгу будет служить признанием ошибки или проигрыша Путина, что не вписывается в позицию Кремля что "все идет по плану". Но как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью одному итальянскому телеканалу, сейчас Путину нужно думать не о сохранении своего лица, а о сохранении государства. И это по сути сейчас – квинтэссенция того, что нынче происходит с Россией.

Поэтому, конечно, Путин недоволен и не исключает того, что либо Остин, либо другие американские представители могут намекать Шойгу на маловероятность больших успехов в войне с Украиной в ближайшее время, в том числе из-за американских поставок тяжелого вооружения, что в свою очередь ухудшит как ситуацию на фронте, так и отношение Путина к Шойгу.

На фоне этого Шойгу могут поступать намеки о неких радикальных действиях, вплоть до отстранения Путина и сосредоточения власти уже в руках Шойгу дабы договариваться более конструктивно. Однако подобные коммуникации, скорее, возможны не в рамках телефонного разговора, а при личной встрече двух министров обороны.

Впрочем, пока что для Украины факт беседы Остина с Шойгу не влияет ни на что. Сейчас украинское правительство находится в ситуации, при которой максимальной уступкой для потенциального мирного договора мог бы быть вынос вопроса Крыма за скобки, а самой крайней теоретической уступкой – вынос территорий ОРДЛО за скобки в том виде, который существовал до 24 февраля. В свою очередь Россия, признав независимость так называемых "республик", не может достичь успеха в этом направлении, и пытается достичь хоть чего-то, что можно было бы выставить как победу и посадить Украину за стол переговоров. Вот только чаша весов в этой войне постепенно смещается в сторону Украины.

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