Один из секретов украинской победы 3 Александр Кочетков, УНИАН

15.05.2022, 13:45

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В армии недоимперии очень тупые командуют совсем глупыми.

Отслеживаю ход военных действий, принимаемые решения военачальников — наших и российских, их исполнение военнослужащими. Все эти чернобаевки, змеиные, белогоровки… Пришел к выводу: в армии недоимперии очень тупые командуют совсем глупыми. И это вовсе не пропагандистское унижение врага.

Оккупантская армия России — абсолютное продолжение кремлевской политики. Политика эта, как известно, лживая, невнятная и предательская — как к чужим, так и к своим. У бункерного фюрерка — мания, которую он мнит миссией. Вся страна, армия в том числе — не более, чем инструмент реализации этой мании - мании одного-единственного, неудержимо дряхлеющего, диктатора. Кстати, если бы на нас напал тот Путин, который с голым торсом красовался, а не тот, кому надо конечности пледом укрывать — было бы опаснее: тот мог "в гибельном восторге" и последнюю кнопку нажать… Но сейчас не об этом.

В российскую армию, за исключением всегда редких идейных, идут те, кто не способен зарабатывать "на гражданке", кто верит пропаганде в телевизоре, а также те маньяки для которых служба в ней — возможность удовлетворения садистских наклонностей.

Вопрос: пойдут ли умные образованные люди служить в армию, которая построена на тотальном очковтирательстве, воровстве, приписках (например, на войну в Украину смогли собрать не анонсированные 2000 наемников из Сирии, а всего лишь 100 (!)), и которую в любой момент могут бросить заливать кровью провалы политиков? Нет, не пойдут. Скорее, они пристроятся куда-то на пропагандистский фронт или станут другой обслугой режима. Пойдут туда, где денег несравнимо больше, а риска заживо сгореть в танке, неуязвимом лишь в мультиках, значительно меньше.

В российскую армию, за исключением всегда редких идейных, идут те, кто не способен зарабатывать "на гражданке", кто верит пропаганде в телевизоре, а также те маньяки для которых служба в ней — возможность удовлетворения садистских наклонностей. Умными я таких не назову. Такие там и генералы, и военачальники среднего звена, и сержантского. И в массе своей они неспособны к осмысленным самостоятельным действиям на поле боя, чего требует современная война. Я подчеркиваю: именно в массе своей, а не все поголовно! А война — это процесс именно массовый.

У нас не так. Да, сохранился кое-где советский генералитет, который лучшим фортификационным сооружением считает свою личную дачу, строительством которой, в основном, и занят. Но он уже отходит, как снег весной. Основной контингент в ВСУ — люди, мотивированные идеей защиты страны. А под такую идею идут воевать продвинутые ученые, успешные бизнесмены, разнопрофильные грамотные специалисты.

Процент людей с высшим образованием, причем, не чисто военным, в ВСУ очень высок.

Поэтому украинцы способны в кратчайшее время освоить современную американскую гаубицу или британскую зенитную систему, которую они до этого видели лишь в Вики. А рашисты получают команду форсировать сходу какой-нибудь Северский Донец — потому что наверху сказали, что ВСУ там нет, и тупо прут на убой. Но и это не все. На следующий день другие рашисты повторяют тот же тупой самоубийственный маневр. При этом еще и пытаются перебраться вброд, а там глубина - выше танка!

Таким образом, при локальном превосходстве в авиации, артиллерии и живой силе, можно за два с половиной месяца взять Мариуполь, да и то - не весь. Но завоевать Украину — никогда.

Александр Кочетков, УНИАН

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