Эксперты назвали лучший напиток для сжигания жира на животе 4 15.05.2022, 13:48

Многие желающие похудеть совершают одну и ту же ошибку.

Люди, желающие похудеть, сосредотачиваются на продуктах, которые они едят, но часто забывают, что выбор напитков также играет в этом важную роль.

Эксперты назвали лучший напиток для сжигания жира на животе.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Стоит отметить, что жир на животе, который еще также называют висцеральным жиром — считается опасным, поскольку он обволакивает наши внутренние органы.

Сладкие напитки, такие как газированные напитки, коктейли и обработанные фруктовые напитки, содержат огромное количество сахара и практически не имеют питательной ценности. А без таких питательных веществ, как, например, клетчатка, эти сладкие напитки могут быстро привести к нежелательному увеличению веса.

К счастью, есть такие напитки, которые поможет вам сбросить вес. По словам Кортни Д’Анджело, автора книги «Go Wellness», одним из лучших напитков для сжигания жира на животе является напиток с высоким содержанием белка, такой как протеиновый коктейль или смузи.

Белок (протеин) выполняет ряд различных функций в потере висцерального жира. Во-первых, протеиновые напитки могут вызвать чувство сытости и обуздать чувство голода, что всегда важно при сжигании жира.

Эксперты обнаружили, что диеты с высоким содержанием белка напрямую связаны с потерей жира из-за того, что они сигнализируют о сытости. Кроме того, белок также помогает повысить ваш метаболизм за счет увеличения мышечной массы.

