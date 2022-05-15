От $15 тысяч: какие недорогие дома продаются на берегах белорусских озер 4 15.05.2022, 14:04

5,924

Идеальный вариант для жизни вдали от суеты.

Мечта о собственном домике на берегу в окружении леса и вдали от цивилизации не такая уж и несбыточная. Подходящих вариантов хватает, причем на любой карман. На Realt, например, можно найти достойные внимания усадьбы даже за 15 тысяч долларов. Ловите подборку готового загородного жилья у живописных озер Браславского края и Нарочи.

Ясюки, Мядельское направление, 150 км от МКАД

Отличное место для тех, кто хочет отдыхать на природе в полном одиночестве — дом стоит прямо на берегу озера Заровщина, соседей нет, лес совсем рядом.

Дом бревенчатый, оштукатурен в 2008 году, на окнах дома установлены решётки. Отопление печное (две печки). Вода заведена в дом от колодца на 12 колец.

Во дворе есть летний душ с подогревом воды электробойлером, беседка со сказочным видом на бобровые хатки и лебединые пары на озере. На участке высажен плодовый сад. Он не огорожен, так как рядом нет соседей и упирается в озеро. За все просят 15 000 долларов.

Видзы, Мядельское направление, 196 км от МКАД

Здесь продается уютный дом, удачно расположенный на окраине городка. Рядом находятся два красивых озера — Маруга и Видзовское. В Видзах много старинных памятников архитектуры, магазинов, рынок, банк, аптека и др. Вокруг красивые леса. Есть даже полезнейшие для лечения кожных заболеваний сероводородные источники.

Дом деревянный, обшит сайдингом. Общая площадь — 63 м2 плюс пристройка из оштукатуренных блоков 14 м2. Все бревна обработаны специальным защитным составом, крыша обновлена.

В доме три комнаты, кухня и столовая. В пристройке прихожая, санузел и душевая кабина. В доме хороший ремонт, в комнатах вентилируемые полы. Дом обставлен достаточно новой мебелью, есть двухкамерный холодильник, плита. Окна — деревянные стеклопакеты. Двери — из массива.

Есть еще мастерская и гараж, двухметровый подвал с вентиляцией и отдельным входом. Плюс сарай в два кирпича с помещением для бани.

В доме центральный водопровод, канализация местная в два кольца. Обогревается печью. Есть еще камин со специальной системой отопления всего дома. Можно подключиться к газу — труба проходит в нескольких метрах от дома.

На участке в 15 соток растут яблоки, сливы, смородина.

Стоимость этого дома — 25 000 долларов.

Островно, Витебское направление, 234 км от МКАД

Деревня находится рядом с Витебском, на берегу озера Долгое.

Здесь продается деревянный дом, который используется как дача. Участок выходит прямо к берегу, здесь же стоят рыбацкие лодки.

В доме печное отопление, установлен кондиционер, канализация местная. Второй этаж обитаемый.

На участке в 25 соток есть баня, беседка, хозпостройки, сад и огород. За все это счастье просят 30 000 тысяч долларов.

Хомковщина-Окменица, 239 км от МКАД

Дом находится в дачном поселке, в 100 м от озера Струсто — любителям рыбалки здесь обязательно понравится. В двух шагах от участка — прекрасный сосновый лес. Рядом находится родник целебной воды «Окменица», гора «Маяк» с лучшей обзорной точкой Браславщины.

Общая площадь дома 59 «квадратов». Изнутри отделан деревом, есть мебель. Отопление паровое, есть камин. Вода из скважины.

Есть баня 5×8 с бассейном и душевой кабинкой, беседка и качели. Участок (6,54 сотки) огорожен забором из металлопрофиля.

За дачу на берегу просят 23 900 долларов.

Боровые, Мядельское направление, 132 км от МКАД

Деревня находится рядом с Наносами, среди большого чистого леса, в трехстах метрах от Нарочи. Здесь же расположен Республиканский детский центр медицинской реабилитации (бывший санаторий «Боровое»), до популярного лагеря «Зубренок» — 2 км. Это живописное экологически чистое место идеально подходит для жизни и отдыха, рыбалки, агроэкотуризма.

Здесь продается добротный дом из дерева, обложенный кирпичом, со всей необходимой мебелью. В нем два отдельных входа — в правой части оборудована кухня. Из коммуникаций — электричество и телефон. На кухне газовая плита (газ в баллонах привозят в деревню). Вода из колодца, туалет на улице, отопление печное.

Участок большой — 25 соток огорожено и выделено для обслуживания дома. Плюс 15 соток рядом для ведения ЛПХ. На участке находятся гостевой домик, два блочных и два дощатых сарая, бревенчатая баня и бетонный погреб. Есть яблони, груши и другие плодово-ягодные растения.

Стоимость домика на Нарочи — 23 500 долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».