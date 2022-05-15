закрыть
15 мая 2022, воскресенье, 16:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Замгенсека НАТО: Вторжение РФ теряет темпы, Украина может выиграть войну

4
  • 15.05.2022, 14:08
  • 3,142
Замгенсека НАТО: Вторжение РФ теряет темпы, Украина может выиграть войну

Мирча Джоанэ назвал два фактора победы.

Заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии, а также помощи Запада.

Об этом Джоанэ сказал на брифинге в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Берлине.

В частности, по его словам, сегодня главы МИД будут сосредотачивать внимание на последних событиях в Украине.

«Жестокое вторжение России теряет темпы, и благодаря значительной поддержке союзников и партнеров в миллиардах долларов — военной, финансовой и гуманитарной поддержке, мы знаем, что благодаря мужеству украинского народа и армии и с нашей помощью может выиграть эту войну», — подчеркнул Джоанэ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин