Реально ли получить шенгенскую визу в белорусском райцентре? 3 15.05.2022, 14:23

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Люди месяцами пытаются записаться на подачу документов.

После того, как Беларусь официально открыла открыла свои границы на выезд, а европейские страны начали снимать ковидные ограничения, многие белорусы стали атаковать визовые центры и турагентства в надежде получить визы. Вот только оказалось, что даже для работников сферы туризма эта задача сейчас – практически непосильная.

О том, что записаться на подачу документов на визу в Барановичах – большая проблема, читатели стали писать Intex-press с конца февраля. С тех пор ситуация не улучшилась.

– С начала марта я пытаюсь записаться на подачу документов для получения национальной визы, но все безрезультатно, – рассказывает наш читатель.

Подать документы в визовый центр в Барановичах, как оказалось, не могут не только простые горожане, но даже сотрудники турагентств, которые обычно оказывали визовую поддержку горожанам при проблемах с открытием виз.

– Записаться на подачу документов возможности нет. По средам, в день записи, с самого утра на сайте регулярно возникает сообщение об отсутствии свободных мест. А после 9.00 и вовсе возникает ошибка. Ситуация, конечно, страшная. Не помню, чтобы такое вообще когда-нибудь было, – говорит сотрудница одного из туристических агентств Барановичей, которая не смогла пока открыть визу даже для себя.

По мнению работников сферы туризма, ажиотаж вокруг визовых центров создается намеренно, чтобы люди не могли сами зарегистрироваться на подачу документов и обращались к посредникам, которые «берут от 300 до 1000 рублей» и при этом «не дают никаких гарантий, что желающего удастся записать в очередь в принципе».

– Все убеждены в том, что какие-то люди специально «перебивают» даты записи в очереди на визу, а после перепродают это место втридорога, – рассказывает сотрудница другого барановичского турагентства.

Работники турфирм говорят, что неоднократно сообщали о проблемах с записью в консульства, но пока безрезультатно.

– «Процедура подачи документов на визу происходит только через визовый центр», – такой ответ нам дают в консульствах, – сказали в одной из фирм. – Чтобы иметь хоть какой-то шанс записаться на подачу документов, видимо, нужно обложить себя телефонами, ноутбуками и планшетами и буквально каждую секунду обновлять страницу сайта визового центра. Или платите большие деньги посредникам. К сожалению, других вариантов на данный момент нет.

По словам представителей турагентств, через визовый центр в Барановичах можно было подавать документы на польскую и литовскую визы. Но сейчас Литва приостановила выдачу виз для граждан Беларуси и России на неопределенный срок, а Польша выдает только рабочие или гуманитарные визы, «но и их люди получить не могут».

– Сколько этот дурдом будет продолжаться, не известно, – резюмировали в одном из турагентств.

Мы пытались получить комментарий по поводу сложившейся ситуации в визовом центре Барановичей, но на протяжении четырех часов никто так и не снял трубку. В головном офисе телефон тоже молчал.

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