В Ростовской области РФ в военкомат метнули коктейль Молотова 3 15.05.2022, 14:31

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Мужчина был одет в черную одежду.

В российском городе Гуково Ростовской области, по предварительным сведениям, мужчина среднего телосложения метнул бутылку с зажигательной смесью (коктейль Молотова) в стену здания, в котором находится военный комиссариат, и скрылся.

Попытка диверсии произошла 13 мая ночью по адресу ул. Красная Горка, 68, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?», передает УНИАН.

По его данным, мужчина был одет в черную одежду.

Также появилась информация, что пожар ликвидировали сотрудники военкомата, и обошлось без имущественных потерь и пострадавших. Подозреваемого разыскивают.

Инцидент в Гуково случился приблизительно в 02:05 по местному времени, пишет 161.ru, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.

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