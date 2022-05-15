В Ростовской области РФ в военкомат метнули коктейль Молотова

В Ростовской области РФ в военкомат метнули коктейль Молотова3
- 15.05.2022, 14:31
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Мужчина был одет в черную одежду.
В российском городе Гуково Ростовской области, по предварительным сведениям, мужчина среднего телосложения метнул бутылку с зажигательной смесью (коктейль Молотова) в стену здания, в котором находится военный комиссариат, и скрылся.
Попытка диверсии произошла 13 мая ночью по адресу ул. Красная Горка, 68, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?», передает УНИАН.
По его данным, мужчина был одет в черную одежду.
Также появилась информация, что пожар ликвидировали сотрудники военкомата, и обошлось без имущественных потерь и пострадавших. Подозреваемого разыскивают.
Инцидент в Гуково случился приблизительно в 02:05 по местному времени, пишет 161.ru, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.