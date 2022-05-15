Белорусы стали позже жениться 9 15.05.2022, 14:44

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Как изменился средний возраст вступления в брак?

Белорусы стали позже жениться. Это следует из данных Белстата.

Средний возраст вступления в первый брак у женщин 26,3 года, у мужчин — 28,6. Для сравнения в 2010 году он был 24,4 и 26,5 соответственно.

У 43% семей в стране есть дети младше 18 лет. Более поздний возраст вступления в брак демографы считают одной из причина снижения рождаемости. По неофициальным данным, она упала ниже 80 тысяч новорожденных в прошлом году.

Из данных Белстата также следует, что чаще всего решения в семьях принимаются совместно. А абсолютное большинство респондентов довольны тем, как распределяются обязанности в семье — 95,3% мужчин и 89% женщин.

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