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«Пока в стране беззаконие, сопротивление — наша обязанность»

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  • 15.05.2022, 14:55
  • 2,440
«Пока в стране беззаконие, сопротивление — наша обязанность»

Еще два белорусских политзаключенных вышли на свободу.

Политзаключенные Дмитрий Коробейник и Григорий Солодовников полностью отбыли срок и вышли на свободу, сообщают ПЦ «Весна».

Политзаключенных молодечненцев Дмитрия Коробейника и Григория Солодовникова задержали 22 ноября 2020 года. Их обвинили в перекрытие улицы Великий Гостинец в Молодечно с растяжкой «Пока в стране беззаконие, сопротивление — наш долг».

31 марта Дмитрию и Григорию присудили 1 год и 6 месяцев «химии».

В конце июля 2021 года Коробейник был направлен для отбывания срока в исправительное учреждение №6, а Солодовников — в исправительное учреждение №17.

На днях политзаключенные вышли на свободу.

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