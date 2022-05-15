«Пока в стране беззаконие, сопротивление — наша обязанность»3
- 15.05.2022, 14:55
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Еще два белорусских политзаключенных вышли на свободу.
Политзаключенные Дмитрий Коробейник и Григорий Солодовников полностью отбыли срок и вышли на свободу, сообщают ПЦ «Весна».
Политзаключенных молодечненцев Дмитрия Коробейника и Григория Солодовникова задержали 22 ноября 2020 года. Их обвинили в перекрытие улицы Великий Гостинец в Молодечно с растяжкой «Пока в стране беззаконие, сопротивление — наш долг».
31 марта Дмитрию и Григорию присудили 1 год и 6 месяцев «химии».
В конце июля 2021 года Коробейник был направлен для отбывания срока в исправительное учреждение №6, а Солодовников — в исправительное учреждение №17.
На днях политзаключенные вышли на свободу.