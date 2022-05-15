Психологи разоблачили лжецов, использовав оригинальный метод 3 15.05.2022, 14:59

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Эксперимент провели ученые Великобритании и США.

Ложь требует гораздо больших когнитивных затрат, чем правда. Именно этот известный факт использовали психологи из Университета Портсмута в Великобритании и Флоридского университета в США. Как показал эксперимент, если врунов во время разговора (или допроса) заставлять выполнять несколько якобы важных задач, их проще и быстрее вывести на чистую воду. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Psychology & Behavior Analysis.

«Правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, если лжецам предоставить возможность хорошо обдумать то, что он собирается сказать. Но когда такой возможности нет, правда часто звучит более правдоподобно, чем ложь», — объяснил один из авторов работы профессор Алдерт Врей с факультета психологии Университета Портсмута.

Как отмечают ученые, если когнитивная нагрузка во время беседы увеличивается за счет определенных вмешательств, это отягощает жизнь тем, кто врет, больше, чем тем, кто говорит правду: у лжецов остается меньше «когнитивных ресурсов». Но почему ложь столь «утомительна» для ума?

Во-первых, она требует больших когнитивных усилий, если не запланирована заранее. Во-вторых, обманщики должны помнить все, что говорят, чтобы сохранить последовательность событий и деталей. В-третьих, они с меньшей вероятностью, чем говорящие правду, считают достоверность своих слов само собой разумеющейся: человек в такой ситуации склонен тщательнее контролировать собственное поведение, чтобы казаться честным. В-четвертых, вруны обязаны следить за реакцией человека, которому лгут, и отслеживать, кажутся ли они убедительными. В-пятых, лжецы озабочены задачей постоянно напоминать себе, что нужно продолжать лгать. В-шестых, обман требует обоснования: тот, говорит неправду, должен по каждому пункту решать, врать или нет. Наконец, прежде чем солгать, лжецу сначала нужно скрыть правду.

Один из возможных способов наложить дополнительную когнитивную нагрузку на человека — попросить его выполнить второстепенное задание, пока он будет рассказывать свою легенду. Задача не из легких, ведь респондент будет вынужден распределять внимание между двумя заданиями. Этот метод разоблачения лжеца и проверяли авторы новой работы.

К эксперименту привлекли 164 человека: 49 мужчин и 115 женщин, средний возраст — почти 27 лет, большинство — британцы. Сначала участники заполнили опросник из 20 пунктов, в котором их попросили высказать мнение по различным социальным и актуальным темам (нужно было согласиться (семь баллов) или не согласиться (один балл)). Затем для каждого испытуемого выбрали утверждения, с которыми он больше всего согласен — и наоборот.

После этого участников случайным образом поровну распределили на группу «правды» и группу «лжи». Внутри них 29 человек не должны были параллельно выполнять второстепенное задание, 27 делали его без поощрения, а 26 — с поощрением. Людей, говорящих правду, попросили достоверно высказывать свое суждение по трем темам, а «лжецы» притворялись, что придерживаются противоположного мнения. Всем респондентам сообщили, как важно важно выглядеть убедительно во время беседы, ведь если интервьюер поверит, то они будут участвовать в розыгрыше призов на сумму 50, 100 и 150 фунтов стерлингов (на самом деле, участвовали все).

Второстепенное задание заключалось в следующем: на экране в течение пяти секунд демонстрировался семизначный регистрационный номер автомобиля, его нужно было запомнить. В качестве поощрения некоторым участникам, которые не смогли в процессе интервью воспроизвести номер машины, после беседы разрешили изложить свое мнение по выбранным темам в письменной форме.

Как показали результаты, речь «лжецов» звучала менее правдоподобно, непосредственно и ясно, чем истории тех, кто говорит правду, но только когда «обманщикам» говорили, насколько важна второстепенная задача. Между тем ученые не нашли доказательств того, что «лжецы» уделяли меньше внимания вторичному заданию: обе группы одинаково справлялись с ним. Следовательно, на допросах и в интервью такое параллельное условие нужно вводить с осторожностью, ведь оно будет эффективно только в том случае, если обманщики не пренебрегают им.

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