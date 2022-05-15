До $40 тысяч: как выглядят самые дешевые «однушки» в неплохих районах Минска 15.05.2022, 15:21

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Из-за ситуации на рынке жилья владельцы идут на уступки и снижают цену.

Количество квартир, выставленных на продажу, в базе Realt становится все больше, а вот спрос продолжает падать. Владельцы идут на уступки и снижают цену, чтобы увеличить шансы продажи. На этот раз показываем самые дешевые однокомнатные квартиры от 35 тысяч долларов, которые еще недавно выставлялись за другую цену. Вот, как они выглядят.

Улица Жилуновича (Заводской район)

Квартира находится по адресу улица Жилуновича, 47 в пятиэтажной хрущевке 1965 года постройки. Объект находится на последнем этаже.

Общая площадь однушки — 29,7 м², а кухни — 6 «квадратов».

В объявлении практически нет фотографий квартиры. Владельцы оставляют мебель, но в однушке все равно нужно делать ремонт. Балкона здесь нет, но есть подвал в доме. В квартире совмещенный санузел.

До станции метро "Партизанская" несколько минут ходьбы. Рядом располагается универмаг "Беларусь", магазины, банки, детский сад и школа. Кинотеатр "Комсомолец" находится через дом.

Стоимость квартиры - 35 тысяч долларов.

Улица Максима Богдановича (Советский район)

Квартира находится в пятиэтажной хрущевке 1961 года на втором этаже. Дом располагается на улице Максима Богдановича, 135. Общая площадь объекта - 29, 4 м² с кухней в 6 м².

Балкона в квартире нет, а санузел — совмещенный. В однушке установлены стеклопакеты. Здесь практически нет мебели, осталась лишь часть кухонного гарнитура.

Рядом есть различные магазины, детские сады, школы, Комаровский рынок и парк «Дружбы народов». До станции метро «Площадь Якуба Коласа» около 20 минут пешком.

Стоимость квартиры — 36 900 долларов.

Улица Волгоградская (Первомайский район)

Квартира на Волгоградской, 57 находится на первом этаже пятиэтажного дома 1962 года постройки. Общая площадь однушки составляет 31 квадратный метр. Кухня занимает 5,8 м².

В квартире есть мебель и встроенная кухня. Совмещенный санузел облицован плиткой, установлена стиральная машина. Окна выходят на юго-восток, во двор. Балкона здесь также нет.

Рядом есть трамвайные и автобусные остановки. До станции метро "Московская" пешком около 20 минут.

Стоимость квартиры - 37 950 долларов.

Улица Пуховичская (Октябрьский район)

Однокомнатная квартира располагается на улице Пуховичская, 12 в трехэтажном доме 1960 года. Она находится на втором этаже и занимает 31,44 м² с кухней в 6 м².

В квартире сделан хороший ремонт. Потолки натяжные со встроенными и подвесными осветительными приборами. На полу лежит линолеум. Вставлены новые межкомнатные двери, установлены стеклопакеты с ПВХ-профилем. Совмещенный санузел отделан современной плиткой. В квартире остается корпусная кухонная мебель с новой газовой плитой. Объект оснащен системой индивидуального подогрева воды, что решает вопрос с горячим водоснабжением.

Дом расположен в тихом, обжитом районе с развитой инфраструктурой. Рядом есть магазины, детские сады, общеобразовательные школы, колледж искусств, медицинские учреждения, объекты сервисного обслуживания и остановки общественного транспорта. До станции метро «Ковальская слобода» несколько остановок. В шаговой доступности набережная реки Лошица.

Стоимость однокомнатной квартиры — 38 тысяч долларов.

Улица Беляева (Первомайский район)

Пятиэтажный дом находится в микрорайоне «Военный городок» на улице Беляева, 9. Здание было построено в 1980 году. Квартира находится на высоком первом этаже и занимает 30,7 м². Кухня довольно просторная, ее площадь — 9,2 м².

Эта квартира - идеальный вариант для тех, кто хочет сразу переехать и жить. Здесь сделан хороший ремонт и владельцы оставляют всю мебель и бытовую технику. На полу лежит линолеум, вставлены стеклопакеты. Санузел в квартире раздельный, балкона нет.

Дом располагается рядом с зеленой зоной. В двух остановках находится станция метро "Уручье".

Цена квартиры - 39 900 долларов. Торг уместен.

Улица Пуховичская (Октябрьский район)

Квартира находится в пятиэтажной хрущевке 1966 года постройки по адресу улица Пуховичская, 19. Капитальный ремонт проходил в 2011 году. Общая площадь однушки - 30,64 м², кухня занимает 5,4 м².

В квартире остаются встроенные шкафы. Полы — ламинированные. Стены выравнены и есть натяжной потолок, установлены стеклопакеты. Балкона здесь также нет, но имеется подвал в доме. Санузел в квартире совмещенный.

Рядом находятся детские сады и школы. Недалеко располагается взрослая поликлиника и городская клиническая больница скорой помощи

В шаговой доступности магазины «Евроопт», ГИППО и «Мила».

Стоимость однушки — 39 900 долларов.

Улица Толбухина (Первомайский район)

Квартира располагается в четырехэтажном доме 1958 года постройки на Толбухина, 5. Последний капитальный ремонт там проходил в 2018 году. Общая площадь квартиры — 31,58 м², а кухни — 4,81 м².

В объявлении сказано, что квартира была выделена архитектору в год постройки дома. Здесь трехметровые потолки, на полу лежит доска толщиной 40 мм, а в санузлах и на кухне раритетная плитка времен СССР. Балкона здесь нет, но имеется отдельный сухой вместительный подвал.

Дом располагается в тихом и зеленом месте. Напротив находится бульвар Толбухина, в трех минутах — парк Челюскинцев и Ботанический сад. До метро всего несколько десятков метров.

Стоимость квартиры — 39 999 долларов.

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