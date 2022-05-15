закрыть
15 мая 2022, воскресенье, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Война в Украине неумолимо превращается в катастрофу для России

4
  • Юрий Романенко, «Главред»
  • 15.05.2022, 15:23
  • 6,916
Война в Украине неумолимо превращается в катастрофу для России

Кремль судорожно мечется в поисках того, кто помог бы «выйти из игры».

Россия устами своего посла в США твердо заявляет Вашингтону, что капитуляции Москвы в Украине не будет.

Просто капитуляция будет перед УНН (украинскими наркоманами-неонацистами). И тем более горькой будет эта капитуляция, потому что за ней последует революция в самой России.

Вообще, чем дальше, тем больше возникает дежавю с русско-японской войной 1904-1905 годов.

Маленькая победоносная война ради предотвращения революции превращается катастрофу, которая ведет к революции в России.

Самое обидное для Путина, что лупят его кровавые украинские наркоманы-неонацисты, которые, как метко сказал Стивен Кинг, оказались не болонками, а росомахами.

Потому Россия судорожно мечется в поисках того, кто помог бы остановить войну с Украиной. В Кремле уже и так намекают, и эдак. И тот вариант, и другой, и третий предлагают. Францию пытаются включить, и Германию. И Китай знаки подает.

Короче говоря, евразийский блок в составе Германии, России, Китая, который был близок к тому, чтобы оформиться и бросить вызов США, теперь рад бы все закончить побыстрее.

Но – придется сначала закончить Путина.

Вот такие пироги.

Юрий Романенко, «Главред»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин