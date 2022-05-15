Война в Украине неумолимо превращается в катастрофу для России

Война в Украине неумолимо превращается в катастрофу для России4
- Юрий Романенко, «Главред»
- 15.05.2022, 15:23
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Кремль судорожно мечется в поисках того, кто помог бы «выйти из игры».
Россия устами своего посла в США твердо заявляет Вашингтону, что капитуляции Москвы в Украине не будет.
Просто капитуляция будет перед УНН (украинскими наркоманами-неонацистами). И тем более горькой будет эта капитуляция, потому что за ней последует революция в самой России.
Вообще, чем дальше, тем больше возникает дежавю с русско-японской войной 1904-1905 годов.
Маленькая победоносная война ради предотвращения революции превращается катастрофу, которая ведет к революции в России.
Самое обидное для Путина, что лупят его кровавые украинские наркоманы-неонацисты, которые, как метко сказал Стивен Кинг, оказались не болонками, а росомахами.
Потому Россия судорожно мечется в поисках того, кто помог бы остановить войну с Украиной. В Кремле уже и так намекают, и эдак. И тот вариант, и другой, и третий предлагают. Францию пытаются включить, и Германию. И Китай знаки подает.
Короче говоря, евразийский блок в составе Германии, России, Китая, который был близок к тому, чтобы оформиться и бросить вызов США, теперь рад бы все закончить побыстрее.
Но – придется сначала закончить Путина.
Вот такие пироги.
Юрий Романенко, «Главред»