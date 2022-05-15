Какой урок Лукашенко усвоит на трибунале? 8 15.05.2022, 15:40

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Война против Украины многому научила синепалого.

В понедельник в Москве стартует саммит ОДКБ, а также состоятся двусторонние встречи. В том числе отдельная встреча будет и у синепалого, которую мы прогнозировали ранее, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

К саммиту вернемся чуть ниже, а вот двусторонняя повестка дня посвящена «импортозамещению». На самом деле это продолжение встречи синепалого с «коллектором» Грызловым. В финальную стадию переходит отжим того, что осталось от оборонной промышленности Беларуси.

Кремлю срочно нужны все доступные мощности и технологии. Поэтому все, что может работать на оборонку, будет на нее работать, только уже на российскую. Именно это скрывается за фразами про углубление кооперации и импортозамещение.

Теперь кратко про саммит. К юбилею ОДКБ подходит в кризисе. Единственная операция, в которой организация поучаствовала, - это обеспечение передачи власти Токаеву в Казахстане, о чем в самом Казахстане уже стыдливо умалчивают.

Война в Украине организацию поделила. Кремль весьма своеобразно поддержал только синепалый. Остальные или отмолчались, или шлют гуманитарную помощь Украине. На саммите будут призывать к порядку и солидарности. Будет ли тот же Токаев пытаться убеждать в том, что нацистов в Киеве нет, большой вопрос.

Жози семафорит, что единственное, что может повлиять на настроения членов ОДКБ или склонить их «к сотрудничеству», - это те самые провокации, о которых предупреждал Вольфович. Для обеспечения единства нужна атака на страну-члена. Россия предпочитает говорить о задымлениях и хлопках. В любом случае она не тянет на страну, которая может нуждаться в военной помощи - это унизительно. А вот территория, контролируемая хунтой, подходит на организацию спектакля. Остальные - далеко.

Главное, чтобы все приехали и сели за стол завтракать в рабочем формате. А там, между сменой второго и третьего блюд, можно предъявить обстрел границ хунты. Украиной или НАТО, не так уж важно.

Иначе придется обсуждать исключительно Финляндию и Швецию, которые «угрожают России» или «вероломный Израиль», который изящно ответил на антисемитские выходки Лаврова.

Война против Украины многому научила синепалого. Жаль, не научила главному - воевать против своих граждан и соседей нельзя. Этот урок придется проходить в трибунале.

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