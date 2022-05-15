Харьковское «окно возможностей» для ВСУ 15.05.2022, 17:12

Битва за Донбасс, как и российская война против Украины в целом, близится к важному переломному моменту.

Украинский успех в битве за Харьков очень важен. Территории освобождены, а второй крупнейший город страны вне действия российской артиллерии. Это важное гуманитарное и политическое достижение для Киева.

Также благодаря победе на этом фронте мораль и уверенность украинской армии еще больше усилятся. Как и на севере страны, ВСУ показали, что способны защищать, вести наступление и освобождать свою землю от России. Они продолжают действовать разумнее и драться лучше, чем российская армия, – пишет генерал Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан, отмечает «Зеркало недели. Украина».

Он напоминает, что недавно Россия переориентировала свое вторжение в Украину, сосредоточившись на Донбассе. Однако до сих пор ей не удалось достичь весомых достижений и там. Украинские силы почти полностью остановили движение врага. И проблемы российской армии не ограничиваются только востоком. Все вторжение в Украину близится к своей кульминации. Райан отмечает, что это не значит, что Россия скоро потерпит поражение. Речь идет о том, что ее армия скоро потеряет способность проводить наступательные операции.

Бывший военный указывает на окно возможностей, которое позволит украинской армии разбить российских окупантов, прежде чем они перейдут на оборонительные позиции.

Битва за Донбасс, как и российская война против Украины в целом, близится к важному переломному моменту. Украинский успех в битве за Харьков очень важен. Территории освобождены, а второй крупнейший город страны вне действия российской артиллерии. Это важное гуманитарное и политическое достижение для Киева.

Также благодаря победе на этом фронте мораль и уверенность украинской армии еще больше усилятся. Как и на севере страны, ВСУ показали, что способны защищать, вести наступление и освобождать свою землю от России. Они продолжают действовать разумнее и драться лучше, чем российская армия, – пишет на своей странице в Twitter генерал Вооруженных сил Австралии в отставке Мик Райан.

Он напоминает, что недавно Россия переориентировала свое вторжение в Украину, сосредоточившись на Донбассе. Однако до сих пор ей не удалось достичь весомых достижений и там. Украинские силы почти полностью остановили движение врага. И проблемы российской армии не ограничиваются только востоком. Все вторжение в Украину близится к своей кульминации. Райан отмечает, что это не значит, что Россия скоро потерпит поражение. Речь идет о том, что ее армия скоро потеряет способность проводить наступательные операции.

Райан предполагает, что теоретически Россия может собраться с силами для последней попытки наступления из Крыма. Но это сравнимо с Арденской операцией Вермахта во времена Второй мировой войны. Такая попытка наступления будет тактически опасна в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной - стратегически бесполезной.

У Украины после победы в битве за Харьков есть несколько доступных вариантов, как действовать дальше. Вопросы доступных сил, логистики, воздушной поддержки и географии будут важны. Однако есть два ключевых фактора, которые требуют оценки: выбор времени и эксплуатационные пределы. По мнению Райана, украинская армия очень грамотно спланировала свое продвижение на северо-восточном направлении возле Харькова. Теперь нужно выбрать правильный момент для потенциально более широкого контрнаступления на востоке. Это означает, что нужно сбалансировать постоянное истощение российских сил в ходе текущих украинских действий, а затем атаковать до того, как армия России сможет установить хорошо продуманные оборонительные позиции.

Район к востоку от Харькова уязвим перед украинским наступлением. И не только потому, что большинство российских войск развернуто дальше к югу и востоку от этого района. Если захватить эти территории, то можно лишить наступательный контингент России необходимого обеспечения. По мнению Райана, это привлекательный вариант для Украины. Конечно, войска России будут в данном случае обороняющейся стороной. А это значит, что у нее будет определенное преимущество. Впрочем, всегда лучше сразиться с врагом в неудобном месте, чем там, где его силы больше сконцентрированы. Атакуя тыловые российские районы, плохо защищенные места и логистические узлы или конвои, ВСУ заставили российскую армию уйти с севера и северо-востока Украины.

На Донбассе у России значительно больше сил, чем при наступлении с севера. Но любое нарушение их цепей обеспечения сильно отразится на российских операциях на наступательной оси близ Изюма. Райан признает, что успех Украины в такой операции не гарантирован. Ведь война – дело непредсказуемое. И результат контрнаступления может быть очень разный.

Подытоживая, Райан отмечает, что у Украины есть не много времени для того, чтобы собрать необходимые силы и обеспечение для проведения дальнейшего контрнаступления на востоке. Удар нужно нанести раньше, чем Россия перейдет к оборонительной позиции. Если это произойдет, оттеснить российские силы будет труднее.

Размышляя об «эксплуатационных границах», отставной генерал Вооруженных сил Австралии объясняет, что речь идет о том, как далеко ВСУ зайдут в своем контрнаступлении. В частности, начнется ли наступление на российский Белгород? Райан считает, что это маловероятно по ряду причин. Во-первых, ВСУ уже доказали, что способны победить армию России. И им не нужно это повторно доказывать на российской территории. Во-вторых, президент Владимир Зеленский заслужил глобальное влияние как лидер защищающейся от вторжения страны. Пересечение российской границы негативно отразится на этом влиянии. В-третьих, Россия поняла, что завоевывать чужую страну труднее, чем защищать свою. Мотивация солдат-оккупантов сильно отличается от мотивации защитников. Украинцы достаточно умны, чтобы это осознавать. Кроме того, Райан считает, что вторжение на российскую территорию даст Путину оправдание применить ядерное оружие. Потому что он сможет это преподнести как «экзистенциальную угрозу» для России.

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