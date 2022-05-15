1945-й год для путинского фашизма 3 Игорь Эйдман

15.05.2022, 17:24

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Игорь Эйдман

Отрицание, как известно, — первая стадия принятия неизбежного.

Нихт капитулирен!

Не прошло и трех месяцев как от "Киев возьмем за несколько дней" российские власти перешли к истеричному: "нихт капитулирен!".

Посол России в США Антонов официально проблеял, что "капитуляции не будет, никогда не будет".

Ничего не напоминает? "Никогда еще клич "Мы никогда не капитулируем!" не звучал так часто, визгливо и неубедительно, но тем не менее послушно, как в последнюю зиму войны". ("Последние дни Гитлера". Тревор-Роупер Хью).

Все повторяется. "Потом Гитлер взял себя в руки и продолжал: "Мы не капитулируем! Никогда! Пусть мы погибнем, но мы заберем с собой на тот свет весь мир!"

Эти слова Гитлера я не забывал никогда, а о самой беседе до сего дня не рассказывал никому. Его слова ясно показали мне тогда: с избранного им пути он не свернет и в гибель свою втянет всех и вся! Итак, путь определен, и путь этот приведет нас к безоговорочной капитуляции — той самой, на которой упорствуют победители" (разговор был в декабре 1944) (Н. фон Белов. "Я был адьютантом Гитлера").

Нацисты, так же как теперь Путин, перед крахом пугали мировым апокалипсисом: "Мы не капитулируем! Никогда! Пусть мы погибнем, но мы заберем с собой на тот свет весь мир!" (А. Гитлер).

Видимо, к путинскому фашизму свой 1945 год приближается.

Отрицание, как известно, - первая стадия принятия неизбежного (в данном случае капитуляции). Именно на ней находится сейчас посол Антонов. Медведев, бессильно плюющийся на большую семерку из своего бложика в телеграме, продвинулся чуть дальше - перешел в стадию гнева. Те в российской верхушке, кто немного поумнее, думают о торге. Самые умные впали в депрессию. Но всех их, как и германских предшественников, ждет окончательное принятие неизбежного - то есть капитуляция.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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