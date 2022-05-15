В Гомельской области ведется разминирование

В Гомельской области ведется разминирование7
- 15.05.2022, 17:38
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Саперы работают именно там, где ранее базировались российские военные подразделения.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает о фиксировании проведения работ по разминированию местности в Беларуси. Саперы работают в Гомельской области, именно там, где ранее базировались российские военные подразделения.
Генштаб ВСУ сообщает, что, по имеющимся данным, «продолжается вывоз военной техники и имущества Вооруженных сил Российской Федерации с территории Беларуси». Но при этом похоже, что россияне оставляют после себя много опасности. Так, по словам украинских экспертов, в Гомельской области фиксируется проведение работ по разминированию местности.