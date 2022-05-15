Блеф труса 2 Александр Кирш

15.05.2022, 17:56

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Александр Кирш

Мир Россию больше не боится.

В РФ пригрозили Швеции и Финляндии, что если они станут членами НАТО, то сразу станут и потенциальными целями для России. Это уже не просто шантаж, а чистейший блеф: не стране, которая не в состоянии справиться с Украиной и армия которой находится в катастрофическом состоянии, угрожая в основном лишь мирным жителям, пытаться противостоять НАТО! Каким бы неповоротливым ни являлся этот забюрократизированный блок. Всем ясно, что на защиту от Мордора своих членов его мощи вполне хватит.

Тем более, что к блефу ядерному в НАТО уже наконец-то привыкли и угрожают в случае чего реальной "тактической" же ответкой, проникающей в любые бункеры.

И скандинавам, и Европе, и Америке попросту надоело бояться. Как, например, надоело бояться и нам в Харькове. Нет ни паники, ни истерики, ни даже уже страха. Привыкли.

Но у НАТО, у финнов и шведов появился дополнительный аргумент, чтобы не реагировать на блеф. Когда угроза такого рода (напасть на страну — члена НАТО!!!) серьезна и реальна, а не карточно-шулерская, когда блеф хотя бы пытается заявлять о себе правдоподобно, все делается громко и беззастенчиво. В данном же случае урки-роки начали прощупывать реакцию на свою заяву с чрезвычайно низкого уровня: ее выпискнул зампостпред при ООН — вонючка даже в царстве вонючек. Даже не лавров и даже не хотя бы сам постпред, а рядовой дипломатический ЗАМухрышка.

Трус шепнул из бункера: Cобачка, гавкни на дядю…вот НА ТОго…

Александр Кирш, "Обозреватель"

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