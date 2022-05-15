Focus: У Путина остался только один выход 5 15.05.2022, 19:15

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Провозглашенная цель взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей до сих пор не достигнута.

В войне против Украины у России заканчиваются варианты дальнейших действий. На нынешнем этапе план Владимира Путина, кажется, состоит в том, чтобы закрепить контроль над территориями, которые его армия уже захватила.

Для российского автократа аннексия – крайний выход из этой войны. Но он, скорее всего, пока не будет использовать этот вариант, – приводит статью немецкого издания Focus «Зеркало недели. Украина». Украинские власти недавно начали говорить о начале третьего этапа российской агрессии. На первом этапе российская армия пыталась быстро захватить всю Украину за несколько дней. Однако, после провала этого плана, она перешла ко второму этапу, во время которого пыталась окружить и разбить основные силы ВСУ на Донбассе. Но и в этом российские силы потерпели неудачу.

На новом третьем этапе российская армия собирается обороняться на территориях, которые ей удалось захватить раньше. Поэтому в Киеве считают, что это свидетельствует о намерении Москвы вести долгую войну. Очевидно, российское правительство считает, что если затянуть войну, это заставит Запад сесть за стол переговоров на российских условиях, а Украину – сдаться.

Издание отмечает, что на данном этапе не понятно, каковы значение и цель такой путинской тактики. Даже если Россия сможет заставить всех вернуться к переговорам, президент Владимир Зеленский недавно ясно дал понять, что не согласится на мир, если это будет означать появление новых границ.

«Если мы вернем все, что нам принадлежит, мы покончим с войной», – сказал он в среду.

Но такой результат не устраивает Путина. Конец войны без территориальных завоеваний будет означать его полное банкротство внутри России. Поэтому, по мнению аналитиков Института исследования войны (ISW), у российского автократа есть единственный выход – аннексия. Военные эксперты считают, что Путин попытается интегрировать оккупированные украинские территории на востоке и юге в состав РФ в ближайшие месяцы. Это касается частей Херсонской и Запорожской областей на юге, а также Донецкой и Луганской областей на востоке, контролируемых российской армией. Также Москва может попытаться аннексировать созданные ею сепаратистские анклавы в других странах: так называемую ПМР в Молдове и Южную Осетию в Грузии.

Имитации проведения референдумов, как в Крыму в 2014 году, не будет. Причина проста: зачем что-нибудь такое устраивать, если все равно никто не признает подобные фальсифицированные «голосования». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно сказал, что аннексия Херсона «должна иметь абсолютно четкое юридическое оправдание и легитимность, как это было с Крымом». Эксперты ISW считают, что после аннексии Россия развернет массовые преследования и репрессии, чтобы обуздать население и взять территории под жесткий контроль. Доступ к информации будет заменен российской пропагандой. Интернет-связь будет производиться только через российскую сеть. Экономическую жизнь оккупированных территорий переведут на рубли. Кроме того, людей будут похищать, казнить, а украинских чиновников заменят российскими коллаборантами. Партизан и активистов, сопротивляющихся оккупации, будут пытаться ликвидировать. Все это уже входит в отработанную схему Кремля для оккупации и установления контроля над территориями.

В этом процессе, по мнению экспертов, Путин прямо или косвенно объявит, что российская ядерная доктрина касается и аннексированных территорий тоже. Это означает, что попытка освободить аннексированные украинские регионы будет расценена Россией как атака на ее территорию. А значит, Кремль будет считать, что имеет легитимное право применить ядерное оружие. В ISW считают, что имплементация планов по аннексии будет зависеть от того, как Путин оценивает свою военную силу.

Провозглашенная цель взять под контроль всю территорию Донецкой и Луганской областей до сих пор не достигнута. Эксперты сомневаются, что истощенные российские войска вообще способны выполнить эту задачу. Если Путин сделает такие же выводы, возможно, он быстро перейдет к процессу аннексии, чтобы угрожать ядерным оружием ВСУ, если они пойдут в контратаку на аннексированных территориях.

Впрочем, российский автократ может верить, что его армия еще способна захватить большую территорию. В таком случае, он не будет спешить с присоединением захваченных украинских регионов к России. Путин же может попытаться мобилизовать больше войск, чтобы увеличить свою армию. Впрочем, сейчас риски для России высоки. Если Путин будет затягивать с аннексией, не верно оценив ситуацию, он потеряет захваченные территории. У Украины есть возможность освободить эти регионы. Украинские конратаки могут оттеснить российскую армию, сломав все планы Кремля по аннексии. В таком случае «успех» России в этой войне будет становиться все меньше.

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