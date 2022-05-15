Ученые узнали, как стрекозы за миллисекунды выходят из «крутого пике» 2 15.05.2022, 19:50

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Это открытие может помочь в разработке небольших беспилотных летательных аппаратов и роботов.

Физики разработали контролируемый поведенческий эксперимент, в котором стрекозу сбрасывали вниз головой, чтобы отследить, как эти насекомые, будут управлять полетом в падении. Перед началом эксперимента ученые нанесли на крылья и тело стрекозы специальные маркеры. Весь процесс падения фиксировался с помощью трех высокоскоростных видеокамер, снимающих со скоростью 4 тыс. кадров в секунду, пишет «Хайтек».

Исследователи пришли к выводу, что в отличие от людей, обладающих инерционным чувством, стрекозы используют для оценки вертикального положения две свои зрительные системы — пару больших сложных глаз и три простых глаза, называемых глазками. Эксперимент, в котором стрекозе закрывали глаза подтвердил эту гипотезу.

Ученые полагают, что при помощи зрения стрекозы понимают, что падают. Этот визуальный сигнал запускает серию рефлексов, которые посылают нейронные сигналы четырем крыльям, которые управляются набором прямых мышц. Ассиметричные движения крыльев восстанавливают положение насекомого в пространстве. Исследователи отмечают, что стрекозы могут тремя или четырьмя взмахами крыльев перевернуться на 180° всего за 200 мс.

Исследователи полагают, что технология управления полетом, которую используют стрекозы, может помочь в разработке небольших беспилотных летательных аппаратов и роботов.

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