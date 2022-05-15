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Президент Финляндии рассказал о «сюрпризе» в разговоре с Путиным

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  • 15.05.2022, 20:08
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Президент Финляндии рассказал о «сюрпризе» в разговоре с Путиным
Саули Ниинисте

Саули Ниинисте лично рассказал главе Кремля о намерении вступить в НАТО.

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о "сюрпризе" в разговоре с Владимиром Путиным, когда сообщал ему о намерении Хельсинки вступить в НАТО. Он отметил, что был удивлен реакцией главы Кремля, пишет CNN.

"Сюрпризом было то, что он (Путин - ред.) воспринял это спокойно", - сказал Ниинисте, комментируя вчерашний разговор с главой Кремля.

По его словам, решение России напасть на Украину показало, что Москва готова вторгнуться в независимую соседнюю страну. По этой причине Финляндия решила обезопасить себя и подать заявку на вступление в НАТО.

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