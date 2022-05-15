«Уверен, придет время, когда и мы защитим Беларусь, поможем сбить вашего усатого товарища» 1 15.05.2022, 20:18

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Украинский футбольный агент обратился к белорусам.

Украинский футбольный агент Александр Панков, представляющий интересы Артема Милевского и других футболистов, в интервью каналу «ЧестнОК» рассказал о своем отношении к белорусам на фоне российского военного вторжения в Украину, пишет «Трибуна».

– Ты много раз бывал в Беларуси. Сейчас осознавать, что из этой страны по Украине летят ракеты, каково это вообще?

– Хочу воспользоваться твоей площадкой и сказать: ребята, белорусы, пожалуйста, не делайте этого (не вступайте в войну на стороне России – прим.), не приходите к нам, не умирайте, не надо этого делать. Это того не стоит.

Нет у нас ни фашизма, ни неонацизма – ничего. Нас не надо освобождать, денацифицировать. Мы любим свою страну, мы хотим жить в мире, поэтому пожалуйста, если вас заставляют, я уверен, что есть возможности сдаться в плен – остаться живыми – не идти умирать непонятно за кого, непонятно за что. Эта война не должна выходить на уровень двух братских народов.

Очень много белорусов воюет [за Украину], добровольцев очень много. Я вот смотрел недавно выпуск про фанатов минского «Динамо». Они большие красавцы, я очень улыбался, как они реагируют на всю ситуацию, они большие молодцы.

Респект всем белорусам, которые пошли защищать Украину. Я уверен, что придет время, когда и Украина защитит Беларусь, поможет сбить вашего усатого товарища, – сказал Панков.

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