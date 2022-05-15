Италия передаст Украине натовские гаубицы FH70: в чем их особенность 15.05.2022, 20:39

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Удары по противнику таким орудием могут наноситься каждые 10 секунд.

Правительство Италии готовит новый (уже 3-ий по счету) мощный пакет военной помощи для Украины. Ожидается, что о нем объявят 19 мая.

Полный список засекречен, однако достоверно известно, что туда точно войдут гаубицы FH70, минометы, ПЗРК Stinger, пулеметы, бронированные внедорожники Lince, а также боеприпасы, пишет unian.net.

Как передает военный корреспондент Андрей Цаплиенко, FH70 является устаревшей артиллерийской системой по сравнению с американско-британскими M777, однако за счет автоматизированной загрузки снарядов опытный экипаж может делать выстрелы через каждые 10 секунд.

FH70 бьет 43-килограммовыми осколочно-фугасными снарядами L15A1. Максимальная дальность полета – 24-30 км в зависимости от снарядов. К слову, система находится на вооружении армий Германии, Италии, Великобритании, Японии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов и ряда других стран.

Другая, не менее многообещающая техника – упомянутые бронированные внедорожники Lince, способные противостоять минам. Оккупанты тоже имеет такие в своем оснащение, однако большая часть из них доставалась в итоге силам ВСУ.

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