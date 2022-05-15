Футболист сборной Беларуси помог приобрести автомобиль для ВСУ 15.05.2022, 21:10

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В 2020 году он поддержал протесты в нашей стране.

Полузащитник «Риги» и сборной Беларуси Юрий Кендыш приобщился к помощи украинской армии, которая защищает свою землю от российских оккупантов.

Кендыш вместе с украинскими одноклубниками Владленом Юрченко и Александром Филипповым приобрели для Вооруженных сил Украины автомобиль Nissan X-Trail, сообщает «Трибуна».

Благодаря латвийским волонтерам из центра «Tavi draugi», которые помогли с доставкой, автомобиль приедет в Украину загруженный гуманитарной помощью.

Как отмечает издание, Кендыш с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину, а летом 2020 года он был на стороне белорусских протестующих, которые боролись с режимом Лукашенко.

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