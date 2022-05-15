Ученые назвали простой способ продлить жизнь на несколько лет 3 15.05.2022, 21:37

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B исследовании приняли участие более девяти тысяч человек в возрасте от 50 лет.

Специалисты из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, что интенсивный контроль за кровяным давлением способен продлить жизнь на несколько лет, пишут украинские СМИ со ссылкой на исследования.

B исследовании приняли участие более девяти тысяч человек в возрасте от 50 лет. Все они страдали от высокого систолического давления — от 130 до 180 миллиметров ртутного столба.

Добровольцев разделили на две группы, каждая из которых получала антигипертензивную терапию. В первой группе врачи удерживали давление участников на отметке 120 миллиметров ртутного столба, во второй — 140.

В результате эксперимента специалисты пришли к выводу, что с помощью постоянного контроля за давлением удалось увеличить продолжительность жизни добровольцев на срок от полугода до трех лет в зависимости от возраста.

Авторы исследования уточняют, что позитивных результатов можно добиться, только если следить за показателями давления до конца жизни, а также при отсутствии других серьезных заболеваний.

Так, например, исследователи из Канады обнаружили, что правильная диета может продлить жизнь на срок до 10 лет. Наиболее предпочтительной диетой оказалась средиземноморская, которая включает в себя фрукты, овощи, рыбу, орехи и кисломолочные продукты.

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