Скандал на Евровидении 2022: Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины 7 15.05.2022, 22:25

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Члены жюри были удивлены результатами.

Евровидение 2022 официально завершилось, но скандалы только начинаются. После финала конкурса Грузия и Азербайджан заявили об ошибках с баллами для Украины, пишет "Главред".

Как оказалось, они отдали стране по 12 баллов, а в эфире указали от этих стран по 6 баллов.

Члены жюри Грузии и Азербайджана удивлены результатами, показанными на таблице во время их объявления. Также вызывало сомнения, что, когда Азербайджан и еще несколько стран должны включаться в прямой эфир, в Италии заявили о технических неполадках, которых не было.

Согласно результатам голосования профессиональных жюри Украина получила от всех стран 192 балла и занимала 4 место. После объявления зрительских голосований Украина поднялась на первую строчку в рейтинговой таблице – 631 балл.

Украине на Евровидении отдали Азербайджан и Грузия 12 баллов

Как выяснилось, баллы от жюри Грузии и Азербайджана для Украины не соответствовали действительности.

Когда дошел черед до объявления баллов от Азербайджана, то заявили, что из-за технических трудностей результаты будет оглашать представитель Европейского союза вещания, а не телеведущая Нармин Салманова. Такая же ситуация была с несколькими странами, среди которых и Грузия.

Нармин Салманова заявила, что Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании, как сказали в эфире Евровидения. Также она добавила, что никаких технических проблем не было.

"Азербайджан отдал 12 баллов Украине, а не Великобритании. Никаких технических неполадок с нашей стороны не было. По этому вопросу ведется рассмотрение, результаты которого будут представлены во внимание широких масс", – заявила и руководитель программы Sabaha saxlamayaq Фарида Расулова.

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