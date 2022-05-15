Генштаб Беларуси: Провокации со стороны Украины могут быть любыми 14 15.05.2022, 22:38

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Игорь Король

Странное заявление лукашенковского генерала.

Режим Лукашенко снова заявил о "возможных провокациях на границе с Украиной. На этот раз - устами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Игорь Короля, сообщает БелТА.

"Имеются объективные данные, что вблизи наших границ на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы. На сегодняшний день на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Республики Беларусь порядка 10 тыс. военнослужащих. На Овручском направлении их 6 тыс., на Черниговском - 4,5 тыс. Есть среди них артиллерийские, вооруженные самыми современными американскими средствами, и подразделения противовоздушной обороны", - сказал Игорь Король.

Первый замначальника Генштаба заявил, что украинцы якобы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами.

"Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми", - сказал лукашенковский генерал.