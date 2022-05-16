«Лукашенко рискует потерять власть» 5 16.05.2022, 8:07

7,342

фото: anadolu agency

Военный эксперт прокомментировал возможность нападения войск Беларуси на Украину.

Войска РФ отошли от Черниговской, Сумской и Киевской областей. На данных направлениях остается незначительное число войск, которые, впрочем, стоят вдоль кордона и ведут огонь. Вероятность угрозы от российских подразделений из Беларуси снизилась, о чем свидетельствует демонтаж их инженерных конструкций. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире "24 канала" он рассказал о том, что оккупационные российские подразделения отодвинулись от Черниговской, Сумской и Киевской областей. Там остается небольшая группировка оккупантов, которая стоит вдоль границы и обстреливает территорию Украины.

По словам эксперта, одним из сигналов о снижении угрозы является демонтаж инженерных средств минно-взрывного заграждения с локаций, где ранее находились войска РФ.

"Если мы говорим об угрозе вмешательства российских войск с территории Беларуси, то их там почти не осталось", - считает Жданов.

При этом он акцентировал внимание на том, что остается угроза, хотя и минимальная, от белорусских вооруженных сил. Лукашенко передвигает войска у белорусско-украинской границы.

"Там (из Беларуси) опасность, хоть и маловероятная, но сохраняется", - добавил эксперт.

Также он уточнил, что одной из главных причин, которая сдерживает армию Беларуси от выполнения приказа Минска, является неспособность противостоять ВСУ на поле боя. Лукашенко это понимает – если он отдаст приказ о наступлении, то рискует потерять власть.

"Лукашенко тоже это вполне осознает. Он очень четко держит руку на пульсе социологии. Будет смотреть, какие настроения в обществе и армии", - подчеркнул Олег Жданов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».