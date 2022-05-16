Северодонецкое побоище 1 Олена Степова

16.05.2022, 8:17

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Поражение сильно ударило по боевому духу армии РФ.

На войне к новостям относишься внимательно и пишешь о победах и поражения осторожно. И пока не получишь подтверждение информации из разных источников, не стоит спешить с ее публикацией. Война, это когда ответственность и осознание достигают такого уровня, что фраза "из таких людей мечи бы делать" звучит и по отношению к информации, и к ее передающим. В общем, все по острию и все на острие, эмоций, накала, информации, боли, веры, отчаяния. Поэтому "сто раз проверь", это как раз о ситуации с выпуском в информационное поле "зрады" или "перемоги".

В преддверие 9-го мая оккупационно-коллаборционистские каналы вдруг непривычно затихли. Исчезли из информационного поля раша-ордло победо-блогеры, которые каждый день по России и ОРДЛО транслировали "российские воска сбили 81 самолет НАТО, 17 самолетов Украины, 3 подводные лодки Украины и 27 эсминцев НАТО" — и все это в направлении Донбасса, чтобы вы понимали.

Тишина в таком случае знаменует что-то серьезное. Тишина в среде победобесия, это напрягает, так как уже всем понятно, что рашисты готовят какую-нибудь подлянку. Весь мир замер ожидая очередных кровавых авантюр Путина. Но, 9-го мая стратегический парад победы в Москве был проигран. Не было ни ожидаемого и разрекламированного пролета над Москвой "самолета судного дня" — он сломался, при чем все 3 штуки, ни парада военно-воздушного флота России, основная часть современных самолетов России подбиты ВСУ в ходе российско-украинской войны, не было прохода современных танков и РЗСО — их тоже наши прекрасные робингуды из ВСУ сожгли в полях Украины. Были бензозаправщики, устаревшие модели танков, и много курсантов. Сам же Путин в речах был скромен, испуган и зажат до уровня ощущаемости его страха толпой. Как не пытались пропагандисты натянуть Путина на глобус, у них не получалось, россияне увидели старого, сдувшегося маразматика, который угробил Россию, выбросил ее с геополитической карты мира и запустил ее физическое, экономическое и политическое уничтожение.

Парад победы в Москве был стратегической ошибкой Путина, показавшей и миру, и России, что "бобик сдох": от былого величия армии России, как и самого верховного главнокомандующего, остались лишь морщинки и трясущиеся руки.

Но, как оказалось, позор Кремля на параде был далеко не последним в череде позоров, в которые Россия загнала себя 24 февраля 2022 года, начав "спецоперацию". Уже 8 мая, когда в анабиоз начала уходить вся блогерская военщина ОРДЛО и Россия, в Кремле знали о "северодонецком побоище" — именно так его окрестили на России, где по предварительным оценкам погибло более 1500 россиян и около 800 жителей ОРДЛО из "армии республики".

Штурм Северского Донца с наведением понтонных переправ Россия предпринимала трижды. И трижды получала разгром, кучи уничтоженной техники и трупов. Штурм Северского Донца и понтоны, должны были увенчать список побед армии РФ в "спецоперации" и приблизить окружение Лисичанска и Северодонецка с дальнейшим продвижением российских войск. Поэтому тишина и закулисные перешептывания напрягали.

В "ставку фюрера" и так побоялись накануне 9-го мая доносить о том, что "войска Днр" потеряли контроль над Марьинкой и она снова под контролем ВСУ, а тут еще и абсолютный провал операции "Север" с максимальными потерями.

"Северодонецкое побоище" — это новый том войны в 3-х частях. Первая часть длилась с 4 по 7 мая. Получив максимальные потери, россияне не угомонились и приказали идти своим частям на штурм реки еще раз и еще раз, превратив место постройки 4-х понтонных мостов в "чернобаевку-2,3,4"

Цитата: "Да, о побоище (вернее, о первом этапе побоища) на Северском Донце я узнал самое позднее 8 мая. Но на своей странице написал об этом, действительно, только 12 мая. Возможно, раньше я озвучил эту ситуацию публично (без подробностей) где-то еще (на "Радио Подмосковья", на пример) и совершенно точно — в личных переписках", — пишет на своей странице "великий полководец времен и нардов" Гиркин. Мол, знал, молчал, намекал, и даже надел соответствующий костюм, чтобы цвет оного намекнул читателям и зрителям о том, что "войско разбито, победы не будет".

Цитата: "В качестве ответа на вопрос: "Было ли мне известно о жутком по потерям и бессмысленности погроме на Северском Донце?" — отвечаю: да, было. Ещё 4 суток назад. О чем я очень кратко и без всяких подробностей сообщил в сводке от 9 мая: "неудача с форсированием Северского Донца южнее Кременного". От подробного освещения события решил тогда отказаться также и по тем-же причинам, по которым не писал о многих других "зияющих высотах полководческого искусства ВС РФ", о которых мне известно. Однако масштаба понесённых потерь на тот момент — полностью не представлял и полагал их примерно вдвое или даже втрое меньшими. Знаю ли сейчас что то дополнительно к изложенному блогерами ? — Да, знаю, в том числе по безвозвратным потерям в людях (включая старший комсостав). Но озвучивать не планирую", — подтвердив уже разошедшуюся по военным пабликам информацию о тысячных потерях "освободителей".

Официально российская блогерская военщина о "северодонецком побоище" предпочла говорить тихо и кулуарно.

Еще бы, в рядах "освободителей" и так разброд, паника и шатание, а тут такие новости. Естественно, что красивые картинки о победе и параде помогли закрыть еще одну скорбную страницу в "победах" армии России, ведь еще не улеглись страсти по "пропавшим без вести" морякам с "Москвы" и других подбитых ВСУ российских кораблей, поэтому даже мобилизация для пополнения зажмуренных россиян проходит тихо и скрытно, ведь объяви Путин всеобщую мобилизацию на фоне заходов в города России сотен тысяч гробов, по России тут же прокатятся бунты, страну накроет паника и россияне рванут по углам и болотам, скрываясь от мобилизации.

По ОРДЛО население держат в узде, чтобы не создавать панику и не сообщать о потерях очень задористо и банально: людям не отдают трупы и хоронят погибших резервистов и "народную милицию республик" в братских номерных могилах, а для населения снимают веселые ролики с якобы живыми и здоровыми бойцами "армии ЛДНР", закрыв лица балаклавами и масками. Просто подписи "такая-то омбр, где служат резервисты из Свердловска, Краснодона, Ровеньков… все живы, счастливы, громим укропов".

Особо циничным выглядит то, что так называемые волонтеры ОРДЛО собирают для давно погибших ОМБР "ЛДНР" вещи, передачки, посылки.

Родственники бойцов несут посылки своим близким, которые мобилизованы по ОРДЛО добровольно, принудительно-добровольно или же с 2014-го состоят в рядах "армии ЛДНР", веря в то, что их родные живы.

Поэтому в ОРДЛО не знают ни об Марьинском котле, ни об Авдеевском, ни о "Северодонецком побоище". После того, как в ОРДЛО не обдуманно завезли в марте 2022 года первые 600 трупов и раздали их по городам (Свердловск тогда получил 70 трупов) там вспыхнула такая паника, что мобилизация была сорвана.

"ВКонтакте" забит победобесными и одухотворенными роликами с участием командиров ОРДЛынских ОМБР, а вот бойцов как-то там не показывают. Вернее, показывают, и даже называют фамилии, мол, жив-здоров, но лица скрыты. Ведь все эти "жив-здоров" не звонят и не выходят на связь с родными уже больше месяца. Затихли и новые "потеряшки", которые из Валуек, где ОРДЛынские резервисты и бойцы из "армии ЛДНР" отсиживаются перед боями, направили на штурм Северского Донца для наведения понтонов. По ОРДЛО ползут слухи, но командование старательно их погашает вот этими роликами "передаю привет маме и сестре", "крошим укропов, скоро зайдем в Киев".

На самом деле, "северодонецкий котел", стратегическое и психологическое поражение, которое очень сильно ударило по количественному составу и психологическому состоянию армии России и ОРДЛО.

И если в СМИ долетели успехи ВСУ за 10-12 мая, то вот первая часть "северодонецкого побоища" как-то осталась в тени.

Первые танки оккупантов и пехота из мобилизованных ОРДЛО (к слову сказать, все мобилизованные из ОРДЛО эти 8 лет проходили обучение, и никто из них не отказался воевать против Украины) перешли реку по ранее наведенному понтону, это около 20 танков батальон пехоты с БМП и БТР. В момент захода второй партии танков и пехоты украинская артиллерия начала обстрел переправы, естественно уничтожив все, что находилось на понтоне и поблизости него на момент обстрела. Как сообщают в ОРДЛО СМИ, части российской 74-й бригады вместе с частями ОРДЛынской армии трижды пытались навести понтоны на том же месте, что естественно, порадовало наших артиллеристов, и за три дня здесь просто утюжили все, что шло со стороны оккупационных войск.

Как всегда, отступая, россияне и ордлынцы оставили на берегу Северского Донца не только тонны сгоревшей техники, но и своих убитых и раненных товарищей. По предварительной оценке, это более 1200 раненных и более 1500 убитых российско-коллаборационистских оркованцев-ваньок.

Поражение россиян у Белогоровки, которое уже окрестили "северодонецким побоищем" — стало для россиян самым тяжелым за май на суше. А "изюминки" в этот оккупационный фарш добавляет тот факт, что разгромили россиян накануне парада и победобесия, что попросту нивелировало всю информационную бравадную пропаганду "мы побеждаем на всех фронтах".

В ОРДЛО уже фактически закончился мобилизационный ресурс из "смердов", то есть тех, у кого нет денег, блата и брони, чтобы откупиться. Более того, в соцсетях ОРДЛО истерично обговаривают факт мобилизации женщин в возрасте от 17 до 65 лет. Официального приказа я еще не видела, но массовая истерика со стороны медработников ОРДЛО, и тех, кто состоит на учете в их центрах занятости, уже есть.

Скорее всего, женщин и девушек мобилизуют в войска ОРДЛО для проведения провокаций наступательного характера, хотя читая посты в соцсетях, полные ненависти к Украине и нам, украинцам, могу предположить и то, что они реально пойдут воевать, полные задора и огня. Ну, по крайней мере, вдовы на ОРДЛО веселые, и как-то не собирающиеся горевать по усопше-убиенным.

И, тем не менее, узнав о том, что в ОРДЛО начали сбор на войну женщин и девушек, я вспомнила Путинское "мы поставим впереди себя женщин и детей". Не исключаю провокации и с пленными гражданскими лицами, то есть теми мирными жителями, которые насильственно и принудительно были вывезены россиянами-оккупантами из оккупированных ими районов: Мариуполя, Попасной.

После получения морально-психологического и стратегического поражения в "северодонецко-белгоровском" котле Россия сделает все, чтобы добиться сатисфакции и закрыть информационную брешь своих потерь чем-то более кровавым.

Олена Степова, "Информационное сопротивление"

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