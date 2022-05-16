«Держаться, мужики!»: Футболист Артем Милевский поддержал бойцов «Азова» 1 16.05.2022, 8:55

Уроженец Беларуси высказал поддержку защитникам Мариуполя.

Бывший нападающий брестского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский поддержал бойцов полка «Азов», которые уже более двух месяцев, находясь в окружении, держат оборону в Мариуполе.

«Азов», держаться, мужики! Тяжко, Мариуполь», – написал Милевский в stories своего Instagram-аккаунта, сопроводив это скришотом из трансляции Евровидения с победившей украинской группой «Kalush Orchestra».

После исполнения песни во время Евровидения группа призвала спасти находящихся на территории мариупольского завода «Азовсталь» людей, пишет «Трибуна».

Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать представителей Украины, а количество запросов «Азовсталь» в Google многократно выросло.

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