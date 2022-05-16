«Можно закрыть глаза на все проблемы, когда видишь цифру в расчетнике» 2 16.05.2022, 9:09

1,668

Белорус рассказал о заработках на клубнике в Великобритании.

18 июня 2021 года. Офицер пограничной службы в лондонском аэропорту Лутон долго рассматривает мои документы и уточняет, на какую ферму я приехал, затем отдает паспорт, приглашение и говорит: Welcome to United Kingdom! В этот момент я понял: цель достигнута, я попал в Англию, на те самые клубничные заработки, пишет Никита Авраменко для сайта «Белорусы и рынок».

Впереди почти полгода работы в неизвестном месте и с неизвестными людьми. Что будет дальше? Смогу ли я зарабатывать те 2 тысячи долларов в месяц, о которых все говорили? И хватит ли мне сил продержаться до конца?

Но обо всем по порядку.

Визы дают даже судимым

Я решил уехать в феврале 2021 года. Найти работу в Англии оказалось нетрудно — достаточно было забить в поисковик несколько фраз и обратиться в агентство. Я попал в организацию с бесплатными вакансиями и оформлением документов, за мной — только оплата визы и дороги. В феврале варианты были на июнь и июль, и все, что предлагали, связано с сельским хозяйством. Например, посадка и сбор ягод, овощей и фруктов, обработка грибов (туда берут только женщин), монтаж теплиц и другого оборудования.

Оформление документов и получение визы заняло около трех с половиной месяцев, и в середине мая я получил разрешение на въезд в Великобританию сроком на полгода. Не получить визу надо постараться: в посольстве не смотрят ни на знание языка, ни на прошлый жизненный опыт. Уже по приезде в страну я познакомился с человеком, которому дали документы, несмотря на недавно погашенную судимость. Это объясняется тем, что в Англии дикий дефицит работников в сельском хозяйстве: местные не готовы работать в сложных условиях за минималку, поэтому государство старается перекрывать этот дефицит гражданами третьих стран. А те едут охотно, потому что не смогут получать у себя 8,91 фунта в час (минимальная оплата труда в Великобритании в 2021 году), что в переводе 11,5 доллара, или около 30 белорусских рублей.

Перед выездом менеджер посоветовала взять с собой теплую одежду, пару дождевиков, двухнедельный запас еды и денег, а еще посуду и постельное белье с подушкой, потому что в домике на колесах, где нам предстояло жить, ничего этого не будет. Но тащить тарелки, сковородки и кастрюли было вовсе необязательно: прошлые жильцы оставили все это добро нам. В общем, на все сборы, оплату визы и дороги туда-обратно у меня ушло около 1200 долларов.

Ферма Dearnsdale Fruit разбита на две части: первая, с центральным офисом, находилась у городка Стаффорд между Бирмингемом и Манчестером, вторая, карантинная, для вновь прибывших — в 15 километрах от нее, в глубокой глуши. Условия для жизни такие: посреди поля, практически вплотную к теплицам, стоят несколько десятков домов на колесах — их еще называли караванами. Каждый караван — это около 60 квадратных метров площади, на которых размещаются три спальни, гостиная, кладовая, душ и туалет. Горячая вода была примерно в половине домиков. Остальные, в том числе мы, ходили мыться в общую душевую примерно в 250 метрах от дома. Еще один неприятный момент — отсутствие отопления. А в Англии даже летом холодные ночи (температура часто опускается ниже 8 градусов тепла), стенки же домиков всего сантиметр толщиной. Пользоваться газовым камином в гостиной запрещали, чтоб не нарушать правила пожарной безопасности. Со временем мы решили эту проблему обогревателями, которые можно купить за 10–20 фунтов в любом магазине в городе. Попасть в город можно только раз в неделю в свой законный выходной на бесплатном автобусе от фермы. Руководство предупредило: если попробуешь выехать после работы на такси или общественным транспортом и будешь замечен, тебя тут же уволят. Это предосторожность из-за коронавируса.

Развлечений на ферме тоже не было, как и Wi-Fi. Поэтому мы покупали местные симки (20 фунтов за 40 ГБ интернета) и после работы либо смотрели фильмы, читали или играли в игрушки на телефоне, либо ходили в гости к ребятам из других караванов. Но это проблема конкретно моей фермы: в других местах, узнал я уже потом, есть тренажерные залы, теннисные и бильярдные столы или велосипеды для поездок по окрестностям.

Но больше всего удивил не быт, а сами теплицы — огромные конструкции шириной 20–25 метров с двенадцатью рядами клубники. Они растянуты на полкилометра. На одном поле стояло до 25 таких теплиц. Полив и обработка — все автоматизировано. Ягоды в таких условиях растут до конца октября.

Норма сбора — 30 килограммов клубники в час

Наш карантинный городок рассчитан на 200 человек. Процентов 60 из них, по моим ощущениям, приехали из Румынии, Болгарии и Сербии. Чуть меньше было украинцев и молдован. Все остальные — это выходцы из Беларуси, России, Польши, Казахстана. За те месяцы, которые я провел на ферме, каких-то открытых конфликтов не было. Но мы ощущали себя довольно некомфортно из-за того, что все руководящие должности занимали румыны. Эти ребята старались помогать своим: меньше контролировали качество сбора и частенько отправляли их на более урожайные поля.

Управленческая вертикаль выстроена следующим образом: есть владелец фермы, который изредка приезжает на поля и контролирует процессы. У него несколько заместителей. Один отвечает за эффективность и качество сбора ягод, второй — за план сбора урожая на каждом конкретном поле и работу сканеров и супервайзеров. Еще один находится в упаковочном цеху, где фасуется готовый продукт. На ступеньку ниже находятся сканеры, которые сканируют и проверяют каждый собранный ящик клубники, и супервайзеры, наблюдающие за тем, чтобы сборщик не пропускал ягоды на стойках и собирал минимальную норму на 8,91 фунта в час. Последние в этой цепочке — сами сборщики.

Мы начали работу 20 июня, как раз в самом начале горячего сезона сбора ягод. После трех простых и оплачиваемых дней обучения начались жесткие трудовые будни. Рабочий день выглядел так: подъем в 4:00—4:20. В 4:50 общий сбор на летучку в поле. В начале шестого супервайзеры распределяют сборщиков по рядам и дают команду на старт. Работать нужно быстро и не отставать от остальных, иначе супервайзер несколько раз предупредит, а потом и вовсе остановит твое рабочее время и отправит в караван. Но такое бывает, когда ты не собираешь норму. Она менялась в зависимости от поля и урожайности и составляла от 10 до 30 килограммов ягоды в час. Окончание работы — около 19:00. За неделю сбора в высокий сезон у меня «набегало» до 65 рабочих часов.

В течение дня есть два неоплачиваемых перерыва по полчаса. Если работаешь больше 12 часов, сканер может объявить экстраперекур на 15 минут. Ходить в туалет и пить воду во время работы можно, но потом тебе придется нагонять остальных ребят. А вот брать в теплицу телефоны, наушники, украшения запрещено, потому что все это может попасть в ящик с ягодами, а потом на прилавок в магазин.

Можно закрыть глаза на все проблемы, когда видишь цифру в расчетнике

Б

Сама по себе работа простая: ты собираешь ягоду, которая растет на уровне 150–160 сантиметров, и постепенно заполняешь ящики. Когда все шесть ящиков собраны, несешь их в трейлер, где сканер выборочно проверяет несколько из них. Если все хорошо, он сканирует их и вносит в специальную систему для оплаты. Если в ящиках оказывается гнилая, зеленая клубника или листья, тебе могут его не засчитать. Все усложняют дополнительные условия: бывало, мы попадали на ряды, на которых подолгу не удалялась лишняя листва. Мало того что приходится выбирать ягоды в зарослях, так еще при этом собираешь на себя кучу паутины и не успеваешь отбиваться от мошек. К середине августа появилась еще одна неприятность: в течение дня слишком большая разница температур. Первые три часа работаешь в теплой осенней куртке, а после обеда хочется снять даже майку.

Но со всем этим можно мириться, когда в конце недели получаешь расчетный лист и видишь сумму, которая приходит тебе на карту. Я был сборщиком среднего уровня, никогда не перевыполнял норму, но даже с такими вводными выходило до 530 фунтов (около 680 долларов) в неделю. Из них чистыми, после выплат на налоги и жилье, я получал около 430 фунтов. Те, кто перевыполнял норму, получали чистыми до 600 фунтов (780 долларов). Из этой суммы нужно вычесть еще 30 фунтов (около 40 долларов) на питание. При этом я ни в чем себе не отказывал: покупал на неделю говяжий стейк, морепродукты, сладкое и алкоголь. Мои коллеги умудрялись закупаться и на 15 фунтов.

Качество жизни работника напрямую зависит от успешности конкретного сезона. Если случается неурожайный месяц, фермер старается урезать свои расходы, в том числе и на выплаты зарплат. Так было и у меня: в конце августа руководство иногда выставляло на неурожайном поле большие нормы сбора. Все, что ты недоработал, вычитают из рабочих часов. Поэтому в начале сентября я написал заявление на увольнение и вернулся в Беларусь. За те два с половиной месяца, что пробыл в Англии, смог заработать около 4 тысяч долларов чистыми. Мои соседи-белорусы, которые остались на ферме, уехали месяца через полтора после меня. Несмотря на то, что до истечения контрактов оставался еще месяц, их уволили. Сказали, что из-за коронавируса и низкого урожая больше не нуждаются в их услугах.

Но это пример не самой удачной работы в Туманном Альбионе. Мои друзья, которые уехали в другие уголки Англии, оказались в более хороших условиях: они отработали контракты до конца, сработались с владельцами ферм и получили приглашение на следующий сезон. Чтобы не попасть в такую ситуацию, в какой оказался я, обязательно изучайте отзывы о фермах в интернете и ищите в Беларуси людей, которые там побывали. И еще один совет: отправляйтесь на заработки со своими друзьями и знакомыми. Так гораздо легче адаптироваться к новой реальности и переживать стрессы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».