Российским хоккеистам не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию5
- 16.05.2022, 10:16
- 3,330
НХЛ разорвала официальные отношения с РФ.
Российским хоккеистам не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы в плей-офф НХЛ.
Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, приближенный к лиге.
– Шансов – ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги. НХЛ не будет этим летом наносить визит в Россию в нынешней политической обстановке, – сказал источник.
Во второй раунд плей-офф вышли семь клубов с россиянами в составе.