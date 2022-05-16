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Российским хоккеистам не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию

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  • 16.05.2022, 10:16
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Российским хоккеистам не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию

НХЛ разорвала официальные отношения с РФ.

Российским хоккеистам не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы в плей-офф НХЛ.

Об этом «Матч ТВ» сообщил источник, приближенный к лиге.

– Шансов – ноль. НХЛ разорвала официальные отношения с Россией, отказалась от трансляций, закрыла русскоязычную версию. Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги. НХЛ не будет этим летом наносить визит в Россию в нынешней политической обстановке, – сказал источник.

Во второй раунд плей-офф вышли семь клубов с россиянами в составе.

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