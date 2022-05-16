Что происходит с парковочными местами в Минске? 1 16.05.2022, 10:19

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О том, к чему привела борьба с дефицитом парковок.

О парковочных проблемах «Автобизнес» писал уже не раз, и, судя по всему, эта тема надолго останется актуальной. Журналисты вспомнили, как решали вопросы нехватки парковочных мест в Минске и к чему это в итоге привело.

Платные стоянки в спальных районах и крытые паркинги

Платные стоянки в каждом районе Минска существуют уже много лет, но никогда не пользовались особой популярностью у жителей спальных микрорайонов. Прибегают к их услугам в большинстве своем те, кто ездит на автомобиле редко. А еще зимой там хранят прицепы или ставят машины водители, которые решают в "несезон" пользоваться общественным транспортом.

Как показал прошлогодний опрос среди жителей районов, находятся и такие, кто оставляет машину на парковке на ночь. Но их – единицы. Эти люди, как правило, живут совсем рядом со стоянкой и готовы отдавать определенную сумму за комфорт, чтобы не искать вечерами место и не волноваться, что с машиной что-то случится. Остальные же предпочитают ставить авто во дворе своего дома, вдоль дороги, на зеленой зоне или в другом удачно найденном месте, пусть иногда и с нарушениями правил дорожного движения. Главное, чтобы оно было бесплатным и находилось поближе к подъезду.

Та же участь постигла и многоуровневые паркинги. В начале 2000-х власти решили построить несколько таких объектов в оживленных районах города, чтобы устранить проблемы с парковкой. Однако, когда они были открыты, спрос оказался гораздо ниже ожидаемого, а дворы и проезжая часть все равно продолжили превращаться в стихийную парковку. Жесткий контроль за нарушителями несколько улучшил ситуацию, но значительно количество клиентов паркингов не выросло. А все дело в том, что за места там надо было платить. А кто хочет это делать, если можно стать бесплатно?

Экопарковки и парковочные эстакады

В начале 2010-х для решения проблемы с нехваткой мест во дворах оборудовали экопарковки и парковочные эстакады за счет жильцов. Суть обоих вариантов сводилась к одному – место организуют таким образом, что не нарушается травяной покров. Машина уезжает с парковочного места, а вместо вытоптанного или заасфальтированного клочка земли остается ровный и красивый газон. Но в 2012 году власти пришли к выводу, что экопарковки и эстакады себя не оправдали.

Среди причин была названа дороговизна таких парковок для городского бюджета. Со стоянками, которые строили за счет средств граждан, тоже возникало немало проблем. Те, кто вложил деньги в строительство такого парковочного места, желали иметь на него все права и всячески пытались препятствовать тому, чтобы там парковал авто кто-то другой – ставили запорные устройства, камни, таблички с предупреждениями и лично выясняли отношения с другими автовладельцами.

Проблему с парковкой такая конструкция решала скорее для одного конкретного жителя дома и была причиной конфликтов, хотя местные власти предупреждали, что никаких имущественных прав на землю и данные места автомобилист иметь не будет. С другой стороны, возникал юридический нюанс – можно ли считать требования владельца эстакады или парковочной сетки незаконными, когда конструкция принадлежит лично ему? Возникали вопросы и к внешнему виду – эстакады выглядели громоздко, со временем ржавели, пластиковая решетка стиралась, а через отверстия в каменных плитах трава росла очень неохотно. То есть любой вариант портил внешний вид двора.

Позже некоторые конструкции и вовсе решено было демонтировать и отдать владельцам, что вызвало шквал их негодования. Но по закону власти имели на это право – земля принадлежит городу, эстакады и сетка – автомобилистам.

Хотя в некоторых дворах столицы до сих пор можно увидеть и сетку, и эстакады. Например, на момент подготовки материала, сохранились установленные больше пяти лет назад эстакады на улице Филимонова. Большую экопарковку также мы заметили в прошлом году на улице Некрасова.

Шлагбаумы во дворах и запрещающие знаки в центре города

В 2016 году появилась информация об упрощении порядка установки шлагбаумов во дворах, правда, примерно через полгода власти сообщили, что активно жители многоэтажек Минска заявки подавать не стали. А позже выяснилось, что установка шлагбаумов во дворах жилых домов за счет жильцов создает множество проблем. Например, доступ той же скорой помощи или спасателей в такой двор при отсутствии консьержа может быть затруднен. Поэтому, как мы писали в прошлогоднем материале, установка шлагбаума сейчас полностью не запрещена, но от этой практики стараются максимально уходить. Жителям старых районов надеяться не на что – шлагбаумы чаще устанавливают в новостройках, когда дом находится на обслуживании ЖСПК или товарищества собственников, а большинство старых домов в Минске находятся на обслуживании города.

Еще один вариант запретить въезд во двор чужакам – установка дорожных знаков, как сделали в некоторых дворах в центре города, например, в "Воротах Минска" в районе железнодорожного вокзала. Но, опять же, согласовать их установку не так-то просто.

Обязательное количество машиномест при постройке новых многоэтажек

В нашей стране действуют нормы по количеству парковочных мест при строительстве любых зданий – магазинов, жилых домов, учебных заведений и т.д. Для каждой категории объекта их должно быть не меньше определенного значения. При этом застройщики многоэтажных зданий сталкиваются с проблемой – разместить все требуемые места на открытой территории невозможно, а от мест в возведенном в угоду нормативам, например, подземном паркинге люди отказываются из-за их высокой стоимости. В результате проблема та же, что и с крытыми отдельно стоящими паркингами – помещения пустуют, затраты на его строительство ложатся на плечи застройщика, а дворы забиты припаркованными автомобилями.

Перехватывающие парковки

Власти давно говорят о необходимости разгрузить центр и сделать въезд и парковку там платными. Одним из шагов к этому было создание перехватывающих парковок, которые заработали в 2015 году. Правда, изначально неплохую идею испортила реализация – участки находились далеко от въезда в город и метро, к тому же за место там предлагалось платить, хотя и небольшую сумму – на тот момент выходило около 10 рублей в месяц. Но зачем это делать, когда в качестве удобной и бесплатной альтернативы можно использовать парковки находящихся на въезде в город торговых центров, которых сейчас полно?

Парковки возле дома за счет жильцов

Помимо экопарковок и эстакад жильцам домов в некоторых районах предложили обустроить обычную парковку за свой счет. Об одном из таких дворов мы писали в 2012 году. Тогда жители домов, заплатившие за места, вышли на конфликт с теми, кто в обустройстве не участвовал. В процессе подготовки этого материала прошлись по тем же дворам в районе – за 10 лет ничего не поменялось. Парковка и табличка с просьбой не парковаться стоят на месте. Попытались узнать у одного из жителей двора о том, есть ли конфликты до сих пор, но мужчина отвечать на вопрос не захотел.

Автомобилист из соседнего дома оказался более разговорчивым.

"Там же табличка стоит, люди, наверное, за эти места деньги платили, – рассказал он. – Мы возле своего дома машины стараемся ставить, в чужие дворы не лезем. И если из чужого дома кто к нам повадится – попросим поискать другое место".

Как выяснилось, многие дворы в Серебрянке за это время претерпели реконструкцию – некоторые обновили за счет бюджета, другие – за счет жильцов, о чем свидетельствуют соответствующие таблички.

В парковку превратили даже старую спортивную площадку, ограждение которой осталось стоять.

"Конфликты по поводу парковки случаются, – говорит жительница одного из домов по проспекту Рокоссовского, где мы также обнаружили "поделенную" парковку. – За счет жильцов места построили, но, как видите, их все равно не хватает. Те, кто заплатил, очень ревностно охраняют их. Кто-то купил квартиру, переехал сюда позже, и теперь не может поставить машину возле своего же дома, а вынужден искать другие варианты, чтобы не конфликтовать с соседями. Многие ставят машину в проезде – в результате другим объезжать их приходится двумя колесами по тротуару. Большинство относится к этому терпимо, но есть одна пожилая женщина, которая регулярно вызывает ГАИ. Иногда доходит до абсурда – места на законной парковке пустуют, в проезде стоят машины, а коммунальные службы и мусоровоз вынуждены объезжать их частично по пешеходной дорожке. В общем, хотели сделать как лучше, а получилось как всегда".

Платные парковки в центре

В отличие от платных парковок в спальных районах, свободных мест на аналогичной стоянке на Немиге обычно гораздо меньше. Хотя есть автомобилисты, которые приезжают в центр на машине и стремятся найти бесплатное место, другие экономят время и считают, что удобнее воспользоваться платной парковкой, чем "нарезать круги" в поисках бесплатного и рисковать получить штраф или эвакуацию автомобиля.

Действует платная парковка и в районе вокзала, но лазейки припарковаться бесплатно тут тоже есть, чем пользуются некоторые автомобилисты. Поэтому герои одного из наших прошлых материалов считают идею неплохой, но требующей доработки – по их мнению в местах с зоной платной парковки возможностей поставить машину бесплатно быть не должно, а тех, кто захочет правило обойти, должно ждать гарантированное наказание.

И что в итоге?

Несмотря на многочисленные меры, которые предпринимались, судя по всему, до решения проблемы парковок еще далеко. Хотя мест для автомобилей в Минске хватает – по словам Юрия Важника, эксперта из нашего недавнего материала, для одного автомобиля всегда есть минимум четыре парковочных места, а дефицит возникает из-за неурегулированного спроса на бесплатные места, отсутствия взаимодействия между руководством торговых и прочих объектов и коммунальных служб районов и постройкой рядом "враждебных" друг другу объектов. Например, концертного зала, который работает поздним вечером в жилом квартале. Специалист считает, что рядом с жилыми домами лучше строить офисный или выставочный центр, чтобы днем парковочные места использовали посетители или сотрудники, а ночью – жители.

Пока же парковки в местах их дефицита делятся по принципу "твое-мое" – жители домов не приветствуют, если на стоянке рядом с их подъездом будет стоять машина жильца соседнего. Руководство торговых, медицинских центров и некоторых кафе также запрещает парковаться на своих машиноместах тем, кто там не работает и не обслуживается. При этом некоторые меры, призванные улучшить ситуацию, повлияли на нее скорее негативно – привели к захвату земли и конфликтам между соседями.

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