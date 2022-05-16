Энтони Блинкен: Путин лишь укрепил независимость Украины и усилил Альянс 4 16.05.2022, 10:45

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Сейчас НАТО сильнее, боеспособнее и сплоченнее, чем когда-либо.

Полномасштабное вторжение в Украину не позволило президенту РФ Владимиру Путину добиться поставленных целей. Об этом 16 мая в Twitter заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Путин начал эту жестокую и ничем не спровоцированную войну, думая, что сможет уничтожить Украину как независимую страну и разделить НАТО. Вместо этого он лишь укрепил суверенитет и независимость Украины. НАТО сильнее, боеспособнее и сплоченнее, чем когда-либо", – написал Блинкен.

President Putin launched this brutal and unprovoked war thinking he could eliminate Ukraine as an independent country and divide @NATO. Instead, he’s only reinforced Ukraine’s sovereignty and independence. NATO is stronger, more capable, more unified than ever. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2022

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