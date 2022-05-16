«Очередное вымогательство под прикрытием» 11 16.05.2022, 10:40

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иллюстрационное Фото: Rob Sarmiento / Unsplash

Белорусы возмущены тем, что оплату видеонаблюдения включат в «платежки за квартиру».

После сообщения о том, что плату за видеонаблюдение у подъездов хотят включить в коммунальные платежи, читатели «Кур’ера» высказали своё мнение об этом предложении. Кстати, устанавливать камеры на подъезды в Слуцке начали год назад. Как поясняли официальные службы, эта услуга является дополнительной и пользоваться ею жильцы могут по своему желанию.

Напомним, что Павел Ткач, первый замминистра связи и информатизации Беларуси, озвучил планы по включению видеонаблюдения в коммунальные платежи. На входе в подъезды жилых домов в Беларуси появятся «коммунальные» видеокамеры — общие для всех жильцов. «Всегда можно посмотреть, кто зашёл, кто вышел», — сказал Павел Ткач. Вот что об этом думают случчане:

«Навязывание услуги»

«Проблема в том, что этот сервис многим особо и не нужен… И в довесок многие камеры настроены отвратительно или вовсе не работают. /…/ Самое интересное — решили частично смонтированные камеры, вернее их закупку, переложить на наши плечи. Категорически против! Да и многим оно и не нужно, сейчас не до «жиру».

«А если добавить камеру, то нужно подписи собрать с жильцов подъезда! Если подключают считанные люди услугу «видеоконтроль», о подписи и речи быть не может!»

«Мне бабкам на лавках лучше платить, они мне больше расскажут, чем я по камере увижу. А кормить тунеядцев я не собираюсь!»

«Навязывание услуги». Зачем мне «посмотреть, кто пришёл, кто вышел»? Очередное вымогательство под прикрытием общественной безопасности».

О качестве видеонаблюдения

«Качество съёмки отвратительное! В трёх метрах от камеры не рассмотреть номер машины».

«Может, стоит для начала камеры отрегулировать нормально, а то просматриваются подъезды там, где просто проще было установить!».

«Если я буду оплачивать видеонаблюдение, мне должна быть оказана услуга доступа к видеонаблюдению (подключение к компьютеру или телефону) и данным записи видеосъёмки».

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