Кто в белорусских семьях распоряжается деньгами? 9 16.05.2022, 10:51

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Аналитики нашли ответ.

Обследование белорусских семей показало, что финансовые решения в семье чаще принимают женщины, чем мужчины. На их же плечах чаще лежат повседневные покупки.

В ходе обследования домохозяйств, проведенного Белстатом в нынешнем году, респондентам задавался вопрос: «Кто в вашей семье принимает решение о распоряжении финансовыми средствами?», пишет сайт thinktanks.by.

И мужчины, и женщины чаще отвечали, что это совместное решение. Однако больше женщин, нежели мужчин, заявили, что самостоятельно распоряжаются семейным бюджетом. Мужчины также чаще отвечали, что деньгами распоряжается их жена (15,8%).

Решение о совершении крупных покупок для дома чаще принимают совместно. Единоличное решение жена принимает только у 7,8% семей (по версии женщин) или 6,2% (по версии мужчин).

При этом повседневные покупки почти полностью «отданы на откуп» женщинам, по их же версии. А по версии мужей, большинство повседневных покупок на нужды домохозяйства они с женой делают вместе.

Сферой, где пары ищут консенсус, кроме крупных покупок, также является воспитание детей. Здесь почти все отвечают, что по этому вопросу решения принимаются совместно.

Женщины, чаще, чем мужчины, советуются с партнером по поводу продолжительности и характера своей работы. 31,6% женщин заявляют, что это совместное решение семьи. Такое же заявление по поводу своей работы делают только 28,5% мужчин, однако еще 0,9% заявляют, что это полностью решение жены.

Об учебе и социальной активности женщины и мужчины склонны советоваться с партнерами в равной степени.

Мужчины чаще женщин удовлетворены тем, как распределены обязанности внутри семьи. Недовольство по этому поводу высказали 11% женщин-респонденток.

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