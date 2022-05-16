ВСУ рассказали о колоссальных потерях российских оккупантов 2 16.05.2022, 11:06

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Общие потери врага за время вторжения в Украину продолжают расти.

На 16 мая 2022 года составляют почти 28 тысяч человек и более 1200 танков.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в «Фейсбук».

В настоящее время уничтожено:

личного состава – около 27700 (+300) человек;

танков ‒ 1228 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 2974 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 577 (+22) единиц;

РСЗО – 195 (+0) единиц;

средства ПВО – 89 (+0) единиц;

самолетов – 200 (+0) единиц;

вертолетов – 165 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),

крылатые ракеты – 97 (+2),

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2101 (+14) единиц;

специальная техника – 42 (+0).

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