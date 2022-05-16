Шухер в Кремле 1 Юрий Карин

16.05.2022, 11:12

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Кремлевские башни сошлись в лютой борьбе за выживание.

Провал путинской авантюры в Украине привел к невиданному ранее шухеру среди так называемых российских элит, а в простонародье военных преступников. Кремлевские башни сошлись в лютой борьбе за выживание – туши проигравших положат на жертвенный алтарь для скорма поголовью РФ в качестве главных виновников поражения. Не вникая в подробности, можно обрисовать ситуацию так. Все, кто подталкивал рехнувшегося деда к принятию решения о вторжении в Украину, теперь пытаются обвинить в провале "броска мангуста" своих соседей по длинному бункерному столу. И здесь, как говорится, есть нюансы.

Первых "стрелочников" назначили незамедлительно. После облома "блицкрига" отстранили от должностей: командующего 1-й гвардейской танковой армии зво вс РФ генерал-лейтенанта с.киселя и нескольких высокопоставленных руководителей из ФСБ, среди которых – непосредственный руководитель 5-й службы ФСБ России (служба оперативной информации и международных связей) генерал-полковник с. беседа. Последний являлся апологетом теории, что российские войска будут встречать цветами. Так, собственно, и случилось. Только количество цветов было четным…

Указанными военными преступниками можно было бы ограничиться, не случись Чернобаевки, отрицательного всплытия флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва", позора в Харьковской области и кучи кровавых неудач размером поменьше по всему фронту.

Из-за провала к победобесию 9 мая так называемого второго этапа "спецоперации" задача для обитателей кремлевской Вороньей слободки усложнилась. Скормить поголовью РФ надо "карася" пожирнее. И главная проблема, чтобы население его "схавало", без просьбы дать добавки из ботоксного альфа-самца. Человекообразного существа, Путина, которое и толкнуло страну-убийцу в пропасть.

Неплохие шансы быть проклятыми и переваренными поголовьем homo vatikus имеют тупые и решительные генералы арбатского военного округа. Тупые в плане азов военного искусства, но очень решительные в распиле военного бюджета. Пока Шойгу с безумным страхом в глазах рапортует Путину на "параде победы" – ФСБ уверенно "шьет" очередную папку с делом против него самого и его опричников. Сейчас потомки железного феликса расследуют хищения последних при разработках аналоговнетных вооружений и оснащении передовых подразделений. Ведь только сравнение пайков и медицинских аптечек армии РФ и Вооруженных Сил Украины повергло в "культурный шок" даже простого обывателя.

Все свежие разговоры про непрофессионализм российских военных, что армия устарела, командиры ведут себя как полные идиоты, а генералы делают ошибки, инициированы Лубянкой с целью уничтожения разогнанного роспропагандой авторитета вс РФ после их "успеха" в Сирии. И делается это для того, чтобы в будущем именно армия не взяла власть в стране. А поскольку в самом начале войны ФСБ прокололась на "цветочках", то во второй ее части должны проиграть "кирзачи".

Стоит отметить, что такое острое противостояние кремлевских башен между собой не ново. И с 1984 года оно не в пользу армии, поскольку со времен андропова в России правило кгб, а позже его преемник – ФСБ. Армия же использовалась гэбнёй в подковерных играх власти, не считаясь с количеством бессмысленных смертей простых солдат и офицеров. Трансфер власти при Брежневе был связан с использованием армии в Афганистане, обе карательные операции в Чечне тоже были связаны с трансфером ельцинской власти в стране.

Еще один немаловажный штришок большого шухера. Эксперты, разведсообщества и конспирологи заявляют, что с каждым днем войны у российских "элит" нарастает желание отправить рехнувшегося бункерного деда в объятия Кондратия. И если для российского олигархата он убивает бизнес, то мордорскому генералитету, вне зависимости от прописки на Лубянке, Арбате, Гризодубовой или Хорошевском шоссе, лично Путин может выдать "черную" метку на чаепитие. Потому, самым оптимальным вариантом развития событий с минимальными потерями среди кремлевских человекообразных стало бы возложение на ритуальный алтарь именно плешивой жертвы.

Болеем за все команды.

Юрий Карин, "Обозреватель"

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