Репьем осеешься, не жито и взойдет 1 Аббас Галлямов

16.05.2022, 11:16

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Аббас Галлямов

У Путина нет понимания, что троллинг опасен, что он ведет к утрате доверия.

Споря со своими противниками, Кремль не любит ограничивать свой арсенал только достоверными аргументами. Совершенно не заморачиваясь, он нередко несет откровенную чушь. Ну, типа, украинцы сами себя бомбят.

В этом смысле российский политический дискурс принципиально отличается от западного. Там принято заботиться об убедительности используемых доказательств, у нас - нет. Отечественные власти считают, что пытаясь кого-то в чем-то убедить, ты демонстрируешь слабость. Ты как бы показываешь, что зависишь от чужого мнения, а разве крутой пацан может зависеть от мнения какого-то лоха?

Поэтому кремлевцы не столько убеждают, сколько троллят: "Да, я несу ересь, ну и что? Попробуй мне что-нибудь сделай". Собеседник злится, а сделать действительно ничего не может.

Эта стратегия хороша, когда есть только два игрока - ты и твой противник. Тогда позлить его может быть легитимной задачей: он покипит-покипит, да и выгорит. А вот в ситуации, когда за конфликтом наблюдает кто-то третий, со временем выясняется, что у стратегии этой есть серьезный недостаток - он - этот третий - перестает тебе верить.

Западные политики с молоком матери впитывают искусство постоянно держать общественное мнение в поле зрения - ни на секунду не забывать о нем. Когда американский демократ дебатирует с республиканцем, это только кажется, что они пытаются убедить друг друга. На самом деле посредством этого спора они пытаются повлиять на настроения наблюдателей - людей, которые формально в диалоге вообще не участвуют. Именно в этом и заключается главная задача спорящих.

Для Путина же избиратель никогда не был значимой целью, мерой всех вещей. Российский президент никогда не участвовал в по-настоящему конкурентных кампаниях. Соперники играли в поддавки, админресурс был готов обеспечить нужный процент при любых обстоятельствах… Путин всегда знал, что независимо от того, как будет голосовать избиратель, он - Путин - все равно победит. Вот и не сложилось у него понимания того, что троллинг опасен, что он ведет к утрате доверия. На Западе Путин давно проиграл бы выборы и сошел с арены, а у нас держится за счет силового ресурса.

Несмотря на занимаемую должность, по своему менталитету российский президент так и остался чекистом. Политиком он не стал. А у этих типажей ведь целеполагание разное. Для политика главное - выстроить свою игру; для чекиста - разрушить чужую. Троллить для чекиста - так же естественно, как дышать.

Нынешнее небывалое единение цивилизованного мира против путинского режима - это как раз и есть результат его многолетнего увлечения троллингом и игнорирования общественного мнения.

Как говорится, репьем осеешься, не жито и взойдет.

Аббас Галлямов, Telegram

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