В Беларуси вступает в силу нововведение, которого боялись ИП 5 16.05.2022, 11:39

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фото: onliner

Рынки опустеют?

Кассовым оборудованием некоторых продавцов обязали обзавестись до 10 октября 2021 года, но затем Министерство по налогам и сборам предоставило им отсрочку. Срок отсрочки истекает 18 мая 2022 года, к этому времени предприниматели должны иметь при себе кассовые аппараты. Onliner рассказывает, кого это коснется и готов ли бизнес к нововведениям.

Что за документ?

Речь идет о постановлении Совмина и Нацбанка №647/11, которое приняли 15 ноября 2021 года. Большинство пунктов документа вступило в силу после официального опубликования, некоторые начнут действовать позже — спустя 6, 8 и 9 месяцев. Сейчас речь пойдет об изменениях, которые начнут действовать 18 мая.

— Нововведения должны были вступить в силу раньше, но процесс затянулся. Сначала был дефицит кассовых аппаратов, в том числе из-за событий в Украине. Затем думали снова перенести нововведения в качестве льготы для малого бизнеса из-за тех же событий, но не ввели. После этого регистрирующий орган не справлялся с регистрацией кассовых аппаратов, потому что процедура очень долгая. В общем, представители МНС в феврале говорили, что намерены ввести изменения в апреле, но в итоге налаживали процесс до мая, — пояснил нам источник в бизнес-союзах.

Кого коснутся изменения, а кого — нет?

Речь идет о предпринимателях и юрлицах, которые продают в розницу продтовары (включая сельхозпродукцию) на ярмарках и торговых местах. Они с 18 мая обязаны будут иметь при себе кассу. При этом без кассовых аппаратов по-прежнему можно будет:

продавать живую рыбу из цистерн, растительное масло и безалкогольные напитки на розлив;

оказывать большой список услуг в сельской местности;

использовать детские развлекательные аппараты, в которые нужно бросать деньги;

быть ремесленником или самозанятым.

Проще говоря, для физлиц, которые продают свою продукцию на рынках или сезонных ярмарках, ничего не изменится — они по-прежнему могут работать без кассы. Но для них есть много условий и исключений, так что лучше уточнять конкретику в налоговой инспекции.

Как купить кассу и сколько это стоит?

Купить и подключить кассу не так легко, как кажется. Для этого нужно:

заключить договор с оператором программной кассовой системы;

заключить договор с центром технического обслуживания и ремонта кассовых аппаратов;

«ипэшникам», у которых нет расчетного счета в банке и которым сейчас понадобится касса, открыть такой счет.

Подойдет не любой аппарат, а только одобренный для использования в Беларуси.

В отличие от программы касс (они нужны тем, у кого торговая площадь более 200 м²), обычный кассовый аппарат не потребует больших вложений. К нему нужно будет приобрести СКНО (средство контроля кассового оборудования) — небольшой блок, который передает в налоговые органы информацию о сумме каждой покупки. Можно сэкономить, купив подержанную кассу, но перед этим проверьте, не снимают ли модель с обслуживания.

— Суммы на кассовые аппараты очень разные, но в среднем это около 300 рублей за новую кассу и 150 рублей — за подержанную, за СКНО — еще около 130 рублей. Чековая лента хоть и подорожала, но для малого бизнеса это большой роли не сыграет, это будет ощутимее для тех, у кого по несколько лент в день используется. Так что расходы на кассы небольшие и не приведут к увеличению затрат, которые затем могут лечь на плечи потребителя, — поясняет источник в бизнес-союзах. — Проблема в другом: у предпринимателей появляются огромные риски, ведь за продажу без пробития чека можно заплатить штраф, в разы превышающий стоимость кассы. Сюда же добавляются повышенные налоги. Кроме того, раньше у продавцов продтоваров на рынке преобладал наличный оборот, сейчас же он станет крайне затруднен. Пробитые по кассе наличные деньги становятся безналичными, их нужно занести и положить на счет, расходовать на срочные нужды их уже нельзя. Поэтому некоторые предприниматели (особенно оптовики с фруктами на рынках) говорят, что работать на рынке станет невыгодно и они просто бросят это дело.

А если торговать без кассы или не пробить чек?

Это грозит административной ответственностью по ст. 13.15 КоАП. Штраф за отсутствие кассы или непробитый чек будет ощутимым: для индивидуального предпринимателя — до 100 базовых (3200 рублей), для юрлица — до 200 базовых (6400 рублей).

Правда ли, что можно не выдавать бумажный чек?

Постановление также официально разрешает выдавать покупателю (при его согласии) платежный документ только в электронном виде, без бумажной версии. Например, направляя его по электронной почте.

К слову, из-за подорожавшей в несколько раз кассовой ленты МНС ранее обещало, что бизнес не будут штрафовать за электронные чеки, выданные раньше установленного срока.

Кому можно заменить кассу на оплату по QR-коду и через мобильные приложения?

Некоторым торговцам также предоставили право использовать для приема безналичных платежей более дешевый способ — QR-коды и (или) мобильные приложения. Разрешено это предпринимателям и юрлицам, которые занимаются:

розничной торговлей новыми и подержанными автомобилями, мотоциклами, мехами и меховыми изделиями, предметами антиквариата;

развозной торговлей;

услугами агроэкотуризма, ксерокопирования и сканирования, доставкой продукции общественного питания;

арендой легковых и грузовых автомобилей без водителя;

деятельностью хостелов (молодежных гостиниц).

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