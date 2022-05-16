Россияне снова пытались прорваться через границу в Сумской области 3 16.05.2022, 11:41

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Фото: Reuters

Пограничники дали бой оккупантам.

Глава ОВА Сумской области Украины Дмитрий Живицкий рассказал, что сегодня около 07:00 была попытка прорыва государственной границы на территории Сумщины - оккупанты открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы. Пограничники дали бой россиянам, те же отступить за линию государственной границы", - рассказывает Живицкий.

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