Sky News: Контрнаступление украинцев в Харьковской области разрушит планы оккупантов на Донбассе 16.05.2022, 11:57

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Еще один поворотный момент в войне.

Успешная оборона ВCУ Харькова и последующее контрнаступление, по всей видимости, станет еще одним поворотным момент в их пользу в противостоянии врагу. Он означает, что украинские Силы обороны могут угрожать амбициям РФ на Донбассе.Об этом говорится в материале британского канала Sky News.

Иностранные журналисты, которые побывали в городе, отметили, что украинцы почти три месяца отбивали попытки оккупантов захватить Харьков. И множество его жителей до сих пор вынуждены укрываться под землей.

"Россия хотела захватить второй по величине город Украины. Ей это не удалось, но возвращаться на поверхность людям все еще может быть небезопасно", – подчеркнули журналисты.Хотя ныне обе стороны ведут артдуэли, силы оккупантов были далеко отброшены от областного центра. Эксперты называют это важной вехой в войне и еще одним поворотным моментом в пользу Украины.

По мнению специалистов, ситуация сложилась так, что сейчас ВСУ могут продвинуться дальше на восток, угрожая линиям снабжения российской группировке на Донбассе. На протяжении всех боевых действий агрессоры и так страдали от плохой логистики, постоянно сталкиваясь с огромными проблемами со снабжением своей армии. Которые доходили до такой степени, что оккупанты массово бросали технику из-за нехватки топлива.

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