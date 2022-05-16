ГУР: Около ста российских танкистов сдались в плен до середины марта 16.05.2022, 12:06

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ВСУ уничтожили и захватили более 300 единиц боевой техники оккупантов.

Около сотни российских танкистов сдались в плен на протяжении первых двух недель полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 15 марта 2022 года общие потери 1-й российской танковой армии составили 409 человек. Украинские солдаты ликвидировали 61 и ранили 209 оккупантов. Только в первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста и 96 оккупантов из этой армии решили сохранить свою жизнь и сдаться", - свидетельствуют данные военной разведки Украины, которая получила документальное подтверждение потерь живой силы и техники 1-й танковой армии вооруженных сил РФ.

В то же время, по данным ГУР Минобороны, защитники Украины уничтожили и захватили 308 единиц боевой техники российских оккупантов.

Кроме того, исследование и анализ полученных украинскими разведчиками документов позволили установить список подразделений, участвующих в военном вторжении на территорию Украины, военные звания и имена оккупантов, которые во время военных действий погибли, пропали без вести, попали в плен или получили ранения.

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