Стали известны подробности взрыва на «Полесьеэлектромаше»2
- 16.05.2022, 12:21
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Дело в отношении начальника смены предприятия передано в суд.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении начальника смены предприятия «Полесьеэлектромаш». Должностное лицо обвиняют в нарушении правил техники безопасности, из-за чего один рабочий погиб, а второй получил травмы, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Его обвиняют по ч.2 ст. 306 УК Беларуси (нарушение правил техники безопасности и охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также причинение менее тяжкого телесного повреждения).
«Согласно материалам дела, в сентябре 2021 года плавильщики металла, находясь на загрузочной платформе, при открытом люке добрасывали шихту в работающую печь с раскаленным металлом, что запрещено. Кроме того, на них не было спецодежды. При выполнении работ произошел физический взрыв массы расплавленного металла, в результате чего рабочие по неосторожности получили ожоги, от которых один из них скончался, а другой получил травмы», — говорится в сообщении.
В прокуратуре считают, что несмотря на указанные выше нарушения начальник смены допустил сотрудников предприятия к работе, не обеспечил личный контроль за правильностью, порядком и последовательностью выполнения таких работ, соблюдением требований охраны труда и рабочих инструкций.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Напомним, в Лунинце 19 сентября прошлого года произошел выброс расплавленного металла. В результате пострадали двое рабочих, 40 и 50 лет.
Похожий выброс расплавленного металла уже имел место на предприятии в 2017 году. Тогда на участке цветного литья при загрузке алюминиевого лома в печь также произошел выброс металла, плавильщик получил тяжелые термические ожоги.