«У нас очень много 200-х и 300-х, сам еле выбрался» 3 16.05.2022, 12:27

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Выжившие оккупанты зарекаются от повторной отправки в Украину.

Российские оккупанты зарекаются от повторной отправки в Украину, если им удастся вернуться домой живыми.

«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все… Я просто приеду в Алейск, я служить не буду… Все. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет… Командир мой, которого ты видел, — 200-й… Это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» — говорится в перехвате разговора оккупанта с товарищем, который публикует СБУ.

Війна в Україні стала пеклом для російських окупантів



Вони самі так її називають, відчувши силу наших захисників. Тож єдине, про що мріють зараз – вижити, звільнитися з армії і ніколи не повертатися в Україну.



Про це свідчить телефонна розмова загарбників, перехоплена СБУ ⬇️ pic.twitter.com/Gy8lSkxzKm — СБ України (@ServiceSsu) May 16, 2022

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