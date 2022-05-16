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«У нас очень много 200-х и 300-х, сам еле выбрался»

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  • 16.05.2022, 12:27
  • 3,988
«У нас очень много 200-х и 300-х, сам еле выбрался»

Выжившие оккупанты зарекаются от повторной отправки в Украину.

Российские оккупанты зарекаются от повторной отправки в Украину, если им удастся вернуться домой живыми.

«У нас вообще ж*па… У нас очень много 200-х и 300-х… Я сам еле выбрался оттуда, отвечаю. Я, короче, все… Я просто приеду в Алейск, я служить не буду… Все. Я честно, я увольняться буду, ну его нафиг. После такого, что я повидал, нет… Командир мой, которого ты видел, — 200-й… Это ужас… отвечаю. Это просто ад настоящий, как в фильме ужасов!» — говорится в перехвате разговора оккупанта с товарищем, который публикует СБУ.

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