Как белорусам сейчас получить шенгенскую визу и во сколько это обойдется? 16.05.2022, 12:32

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Для многих брестчан путь в «Шенген» начинается не с Тересполя, а с Будапешта.

Открытие границ и постепенное снятие ковидных ограничений вызвали у белорусов повышенный интерес к получению шенгенских виз, ведь за два года пандемийного занавеса у многих сроки «шенгена» закончились. Но вернуться к привычным настройкам в решении визового вопроса не получится – на смену ковиду пришли политические аспекты. Vb.by узнавал, сложно ли сейчас в Бресте получить шенген и во сколько это обойдется.

Исторический лидер по количеству выданных белорусам в целом и брестчанам в частности шенгенских виз – Польша (до 360 тысяч в год в стране). Казалось бы, собирай документы и отправляйся в визовый центр. Но теперь все сложнее. По состоянию на начало мая Польша открывает только национальные визы: рабочие, учебные, гуманитарные и по «карте поляка».

Есть вариант с гостевыми визами – по приглашению близкого родственника, – но эту возможность надо сначала согласовывать с консулом в Бресте. А вот самая популярная «туристическая» виза остается недоступной на неопределенный срок.

Допустим, нужный вам вариант польской визы все-таки нашелся. Тогда есть два варианта: самостоятельно записываться в визовый центр или обращаться к посредникам. Первое – задача не из простых, свободных мест там практически нет. Журналисты попробовали записаться утром в среду, но безуспешно. Написали посредникам. Те предлагают помощь в оформлении приглашения, которое упростит задачу получения визы. Но обойдется такая услуга в 800 рублей. И это до уплаты консульского сбора в 35 евро и других сопутствующих платежей.

Если у вас есть приглашение на работу, то посредник поможет записаться на прием в визовый центр и подготовить анкету и другие документы. Правда, клиента сразу предупреждают – срок ожидания записи на подачу может быть от недели до нескольких месяцев, а услуги посредника при этом составят 500 рублей.

А если не Польша?

Многие из обратившихся к посредникам брестчан, почитав предварительно новости, сразу уточняют – нам не важно, какой именно страны будет шенгенская виза. Главное – получить ее все-таки. Здесь уже пространства для маневра побольше. Страны Балтии вовсе закрыты, но туристические визы оформляет Венгрия, например. Местные турфирмы быстро сориентировались – теперь некоторые из них предлагают провести выходные в Будапеште, попутно оформив многократную шенгенскую визу. Просят за такой уикенд порядка 160 евро.

Получить туристические визы некоторых стран (кроме Венгрии это Италия, Испания, Австрия, но в каждом случае есть нюансы) можно и индивидуально, без покупки тура выходного дня. Надо будет предоставить в визовый центр оплаченную броню гостиницы. Здесь тоже есть вероятность получить многократный шенген. Следует помнить, что и в этом случае самостоятельно записаться на подачу документов не так просто из-за ажиотажного спроса. Но тут и услуги посредников дешевле – около 200 рублей на человека за помощь в записи на прием и подготовку документов. При этом ближайшая дата подачи документов на получение итальянской визы уже в июле, а за испанской придется ехать в Москву.

Ситуация с визами и ковидными ограничениями постоянно меняется – актуальную информацию нужно уточнять в посольствах или визовых центрах.

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