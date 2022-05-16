Названы первые цены на белорусскую клубнику в 2022 году 1 16.05.2022, 12:49

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Фермеры хвалят свою ягоду.

У белорусских фермеров начался сезон клубники 2022-го, первую ягоду собирают из теплиц, сообщили в эфире СТВ. Но сейчас цены на ягоду довольно высокие: по 20 белорусских рублей за килограмм ее отдают с поля, а по 30 рублей за кило уже реализуют на рынке.

Цены пойдут вниз с наступлением устойчивого тепла. Но, в общем, холодная весна почти на две недели затянула появление белорусской клубники на рынке.

Фермеры хвалят свою ягоду.

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